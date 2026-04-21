Подразделение "1514" белорусских добровольцев провело разведку и уничтожило позиции оккупантов на Запорожье. ВИДЕО
Белорусские добровольцы подразделения "1514" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины ликвидировали живую силу и уничтожили технику противника.
Как сообщает Цензор НЕТ, бойцы активно применяют FPV-дроны для поражения целей противника.
На кадрах запечатлена боевая работа разведчиков по целям врага на Запорожском направлении.
Украинские FPV-дроны полностью уничтожают российскую пехоту, технику, транспорт и аппаратуру оккупационной армии.
