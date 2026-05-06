Спецназовцы "Легиона" ГУР взяли в плен шестерых оккупантов на Запорожье: "Лицом в пол! Расслабься, бл#дь. Никто вас трогать не будет!". ВИДЕО

Спецназовцы военной разведки провели результативную операцию по ликвидации и захвату живой силы противника на южном фронте. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись боевых действий бойцов подразделения "Легион" Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

На кадрах, снятых от первого лица, запечатлен процесс зачистки лесополосы от российских оккупантов на Запорожском направлении. Для эффективного выполнения задачи и выявления скрытых огневых точек врага украинские воины активно использовали БПЛА для ведения разведки в реальном времени.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Читайте: РФ замучила 375 пленных украинцев — передали тела с признаками пыток