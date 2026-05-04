РФ закатувала 375 полонених українців - передали тіла з ознаками тортур
Україна отримала тіла 375 військових і цивільних, які перебували в російському полоні та загинули під час утримання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів журналістам керівник Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.
Скільки загиблих підтверджено
За словами Охріменка, серед переданих тіл 146 осіб були офіційно підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста як полонені.
Ще 229 людей вважалися такими, що перебували у полоні, за даними інших джерел, зокрема свідченнями звільнених.
"Росія передала їхні тіла з ознаками тортур, виснаження, ненадання медичної допомоги", – зазначив він.
Ознаки воєнних злочинів
Українські правоохоронці документують усі випадки загибелі полонених і передають матеріали до міжнародних інституцій.
"Ми вкотре фіксуємо воєнні злочини", – наголосив Охріменко.
Він підкреслив, що відповідно до Женевських конвенцій Росія несе повну відповідальність за життя і здоров’я полонених.
Відомі випадки загибелі
Раніше стало відомо про смерть у полоні української журналістки Вікторії Рощиної, яка зникла на окупованій території у 2023 році.
Також у 2024 році в російському СІЗО помер міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв – за даними слідства, від численних травм.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль