УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7791 відвідувач онлайн
Новини Фото Воєнні злочини російських окупантів
900 3

Військовим РФ повідомлено про підозру у розстрілі жінки в Бучі, ще одного судитимуть за жорстоке поводження. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру двом військовослужбовцям збройних сил РФ, які під час тимчасової окупації міста Буча вбили мирну мешканку. Стосовно ще одного обвинувальний акт скеровано до суду за фактом жорстокого поводження.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Військових РФ судитимуть за злочини в Бучі

Що відомо

Зазначається, що в березні 2022 року під час тимчасової окупації Бучі двоє військових РФ патрулювали між багатоповерховими будинками по вул. Склозаводській. У тих будинках перебували місцеві жителі, які ховалися від артилерійських обстрілів та російських військових.

Військових РФ судитимуть за злочини в Бучі

Побачивши жінку в цивільному одязі, яка пересувалася між будівлями, вони разом відкрили вогонь на ураження з автоматичної стрілецької зброї. Рятуючись від куль, жінка забігла до прибудови будинку, однак крізь вхідні двері одна з куль влучила у неї. Від травм вона померла.

Що відомо про окупантів

Слідчі Головного управління Національної поліції України спільно з оперативниками Департаменту кіберполіції встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявилися 20-річний військовослужбовець рф - навідник парашутно-десантного взводу 3-ї роти 1-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії пдв (в/ч 74268, м. Псков), та 25-річний військовослужбовець рф - командир відділення, командир бойової машини тієї ж роти. Обидва брали участь у збройній агресії проти України.

Військових РФ судитимуть за злочини в Бучі

Кваліфікація злочинів

Так, дії підозрюваних кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством цивільної особи.

Крім того, один із підозрюваних - навідник парашутно-десантного взводу уже є обвинуваченим в іншій справі щодо вбивства цивільної особи. Обвинувальний акт передано до суду.

Жорстоке поводження

Також скеровано до суду обвинувальний акт стосовно старшого інструктора (заступника командира взводу) 1-го взводу спеціального призначення 4-ї групи 27-го окремого загону спеціального призначення "Кузбасс" Сибірського округу військ росгвардії РФ. Він погрожував мирним мешканцям зброєю, проводив незаконні обшуки та допити.

Військових РФ судитимуть за злочини в Бучі

Автор: 

Київська область (4552) воєнні злочини (1984) Офіс Генпрокурора (3842) Бучанський район (157) Буча (39)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уроди
показати весь коментар
01.05.2026 15:08 Відповісти
Ліквідація і тільки ліквідація а не якась полохлива підозра .
показати весь коментар
01.05.2026 15:28 Відповісти
За розстріл на Майдані вже всіх посадили?! Аби показати що вони щось роблять, щоб отримувати середню зарплатню 55к.
показати весь коментар
01.05.2026 15:40 Відповісти
 
 