Військовим РФ повідомлено про підозру у розстрілі жінки в Бучі, ще одного судитимуть за жорстоке поводження. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру двом військовослужбовцям збройних сил РФ, які під час тимчасової окупації міста Буча вбили мирну мешканку. Стосовно ще одного обвинувальний акт скеровано до суду за фактом жорстокого поводження.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Зазначається, що в березні 2022 року під час тимчасової окупації Бучі двоє військових РФ патрулювали між багатоповерховими будинками по вул. Склозаводській. У тих будинках перебували місцеві жителі, які ховалися від артилерійських обстрілів та російських військових.

Побачивши жінку в цивільному одязі, яка пересувалася між будівлями, вони разом відкрили вогонь на ураження з автоматичної стрілецької зброї. Рятуючись від куль, жінка забігла до прибудови будинку, однак крізь вхідні двері одна з куль влучила у неї. Від травм вона померла.

Що відомо про окупантів

Слідчі Головного управління Національної поліції України спільно з оперативниками Департаменту кіберполіції встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявилися 20-річний військовослужбовець рф - навідник парашутно-десантного взводу 3-ї роти 1-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії пдв (в/ч 74268, м. Псков), та 25-річний військовослужбовець рф - командир відділення, командир бойової машини тієї ж роти. Обидва брали участь у збройній агресії проти України.

Кваліфікація злочинів

Так, дії підозрюваних кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством цивільної особи.

Крім того, один із підозрюваних - навідник парашутно-десантного взводу уже є обвинуваченим в іншій справі щодо вбивства цивільної особи. Обвинувальний акт передано до суду.

Жорстоке поводження

Також скеровано до суду обвинувальний акт стосовно старшого інструктора (заступника командира взводу) 1-го взводу спеціального призначення 4-ї групи 27-го окремого загону спеціального призначення "Кузбасс" Сибірського округу військ росгвардії РФ. Він погрожував мирним мешканцям зброєю, проводив незаконні обшуки та допити.