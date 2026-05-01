Военным РФ сообщено о подозрении в расстреле женщины в Буче, еще одного будут судить за жестокое обращение. ФОТОрепортаж

Двум военнослужащим вооруженных сил РФ, убившим мирную жительницу во время временной оккупации города Буча, предъявлено подозрение. В отношении еще одного обвиняемого в суд направлено обвинительное заключение по факту жестокого обращения.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Отмечается, что в марте 2022 года во время временной оккупации Бучи двое военных РФ патрулировали между многоэтажными домами по ул. Склозаводской. В тех домах находились местные жители, которые прятались от артиллерийских обстрелов и российских военных.

Увидев женщину в гражданской одежде, которая передвигалась между зданиями, они вместе открыли огонь на поражение из автоматического стрелкового оружия. Спасаясь от пуль, женщина забежала в пристройку дома, однако через входную дверь одна из пуль попала в нее. От полученных травм она скончалась.

Что известно об оккупантах

Следователи Главного управления Национальной полиции Украины совместно с оперативниками Департамента киберполиции установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались 20-летний военнослужащий РФ — наводчик парашютно-десантного взвода 3-й роты 1-й батальонно-тактической группы 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВДВ (в/ч 74268, г. Псков), и 25-летний военнослужащий РФ — командир отделения, командир боевой машины той же роты. Оба принимали участие в вооруженной агрессии против Украины.

Квалификация преступлений

Так, действия подозреваемых квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством гражданского лица.

Кроме того, один из подозреваемых — наводчик парашютно-десантного взвода — уже является обвиняемым по другому делу об убийстве гражданского лица. Обвинительный акт передан в суд.

Жестокое обращение

Также направлен в суд обвинительный акт в отношении старшего инструктора (заместителя командира взвода) 1-го взвода специального назначения 4-й группы 27-го отдельного отряда специального назначения "Кузбасс" Сибирского округа войск Росгвардии РФ. Он угрожал мирным жителям оружием, проводил незаконные обыски и допросы.