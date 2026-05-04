РФ замучила 375 пленных украинцев – передали тела с признаками пыток
Украина получила тела 375 военнослужащих и гражданских лиц, которые находились в российском плену и погибли во время содержания под стражей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам рассказал руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.
Сколько погибших подтверждено
По словам Охрименко, среди переданных тел 146 человек были официально подтверждены Международным комитетом Красного Креста как пленные.
Еще 229 человек считались находящимися в плену, согласно данным других источников, в частности показаниям освобожденных.
"Россия передала их тела с признаками пыток, истощения, неоказания медицинской помощи", – отметил он.
Признаки военных преступлений
Украинские правоохранители документируют все случаи гибели пленных и передают материалы в международные институты.
"Мы в очередной раз фиксируем военные преступления", – подчеркнул Охрименко.
Он подчеркнул, что в соответствии с Женевскими конвенциями Россия несет полную ответственность за жизнь и здоровье пленных.
Известны случаи гибели
Ранее стало известно о смерти в плену украинской журналистки Виктории Рощиной, которая исчезла на оккупированной территории в 2023 году.
Также в 2024 году в российском СИЗО скончался мэр Днепрорудного Евгений Матвеев – по данным следствия, от многочисленных травм.
