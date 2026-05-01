СБУ объявила подозрение двум сотрудникам СИЗО РФ, пытавших украинских пленных

Служба безопасности Украины сообщила о предъявлении подозрения двум сотрудникам российского следственного изолятора, причастным к жестокому обращению с украинскими военнопленными.

Кого подозревают

По данным следствия, речь идет о начальнике отдела режима СИЗО №2 в российском Вязьме Игоре Штапуренко и его заместителе Алексее Захарове.

Им инкриминируют военные преступления по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Что установило следствие

Правоохранители задокументировали, как минимум, девять эпизодов пыток, происходивших в течение 2022–2025 годов.

По информации СБУ, издевательства начинались сразу после прибытия пленных – во время так называемой "приемки".

"В одном из случаев потерпевшему нанесли около сотни ударов резиновыми дубинками и другими предметами", – отмечают следователи.

Как пытали пленных

Во время ежедневных проверок военных заставляли стоять лицом к стене с разведенными руками и ногами, после чего избивали палками и досками.

Также применяли электрошокеры.

"В одном из эпизодов зафиксировано не менее 15 ударов током во время допроса", – сообщается в материалах дела.

Отдельные случаи сопровождались особой жестокостью – пленных доводили до потери сознания и продолжали издевательства.

Кто пострадал

Среди пострадавших – украинские военные, захваченные в плен в Мариуполе, в частности - на территории "Азовстали" и завода имени Ильича, а также в районах Клещиевки, Макеевки и Липцев.

Підозру підорам? Знищення і тільки знищення ушльопків.
01.05.2026 14:18 Ответить
Найкраща "підозра" для кацапів - самокат або ліфт.
А що там з підозрою вашому власному генералу, Вітюку?
Спить собі спокійно і в вус не дує?
01.05.2026 14:21 Ответить
СБУ оголосила підозру двом працівникам СІЗО РФ, які катували українських полонених?

Який сенс подібного процесу оголошення підозри громадянам країни - агресора, які недоступні для...?

Цікаво скільки персоналу буде зайнятих тими "двома працівниками СІЗО РФ, які катували українських полонених", як довго будуть працювати над доказовою базою, перед тим як здати у архів.

Звичайно, слід збирати інформацію, документувати, але без самопіару...
01.05.2026 14:37 Ответить
Дожилися підозри від СБУ . Ліквідація і крапка .
01.05.2026 15:18 Ответить
Спецслужби повинні працювати по прикладу ізраїльського МОСАД.Щоб ці упирі боялись з будинка чи під'їзду вийти,бо знали що їх очікує смерть,щоб трусились і з балконів принади, кінчали самогубством.
01.05.2026 15:55 Ответить
 
 