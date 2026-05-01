СБУ объявила подозрение двум сотрудникам СИЗО РФ, пытавших украинских пленных
Служба безопасности Украины сообщила о предъявлении подозрения двум сотрудникам российского следственного изолятора, причастным к жестокому обращению с украинскими военнопленными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет АрміяInform, а подробное досье на оккупантов обнародовала "Книга катів українського народу".
Кого подозревают
По данным следствия, речь идет о начальнике отдела режима СИЗО №2 в российском Вязьме Игоре Штапуренко и его заместителе Алексее Захарове.
Им инкриминируют военные преступления по статье 438 Уголовного кодекса Украины.
Что установило следствие
Правоохранители задокументировали, как минимум, девять эпизодов пыток, происходивших в течение 2022–2025 годов.
По информации СБУ, издевательства начинались сразу после прибытия пленных – во время так называемой "приемки".
"В одном из случаев потерпевшему нанесли около сотни ударов резиновыми дубинками и другими предметами", – отмечают следователи.
Как пытали пленных
Во время ежедневных проверок военных заставляли стоять лицом к стене с разведенными руками и ногами, после чего избивали палками и досками.
Также применяли электрошокеры.
"В одном из эпизодов зафиксировано не менее 15 ударов током во время допроса", – сообщается в материалах дела.
Отдельные случаи сопровождались особой жестокостью – пленных доводили до потери сознания и продолжали издевательства.
Кто пострадал
Среди пострадавших – украинские военные, захваченные в плен в Мариуполе, в частности - на территории "Азовстали" и завода имени Ильича, а также в районах Клещиевки, Макеевки и Липцев.
А що там з підозрою вашому власному генералу, Вітюку?
Спить собі спокійно і в вус не дує?
Який сенс подібного процесу оголошення підозри громадянам країни - агресора, які недоступні для...?
Цікаво скільки персоналу буде зайнятих тими "двома працівниками СІЗО РФ, які катували українських полонених", як довго будуть працювати над доказовою базою, перед тим як здати у архів.
Звичайно, слід збирати інформацію, документувати, але без самопіару...