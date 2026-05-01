СБУ объявила подозрение двум сотрудникам СИЗО РФ, пытавших украинских пленных

Служба безопасности Украины сообщила о предъявлении подозрения двум сотрудникам российского следственного изолятора, причастным к жестокому обращению с украинскими военнопленными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет АрміяInform, а подробное досье на оккупантов обнародовала "Книга катів українського народу".

Кого подозревают

По данным следствия, речь идет о начальнике отдела режима СИЗО №2 в российском Вязьме Игоре Штапуренко и его заместителе Алексее Захарове.

Им инкриминируют военные преступления по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Что установило следствие

Правоохранители задокументировали, как минимум, девять эпизодов пыток, происходивших в течение 2022–2025 годов.

По информации СБУ, издевательства начинались сразу после прибытия пленных – во время так называемой "приемки".

"В одном из случаев потерпевшему нанесли около сотни ударов резиновыми дубинками и другими предметами", – отмечают следователи.

Как пытали пленных

Во время ежедневных проверок военных заставляли стоять лицом к стене с разведенными руками и ногами, после чего избивали палками и досками.

Также применяли электрошокеры.

"В одном из эпизодов зафиксировано не менее 15 ударов током во время допроса", – сообщается в материалах дела.

Отдельные случаи сопровождались особой жестокостью – пленных доводили до потери сознания и продолжали издевательства.

Кто пострадал

Среди пострадавших – украинские военные, захваченные в плен в Мариуполе, в частности - на территории "Азовстали" и завода имени Ильича, а также в районах Клещиевки, Макеевки и Липцев.

