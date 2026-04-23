Хроника херсонского подвала: опубликован дневник узника российских застенков

Издание "Медиазона" опубликовало дневник украинца, которого российские военные удерживали в камере пыток, оборудованной в подвале управления Нацполиции в ранее оккупированном Херсоне.

В своих записях украинец описывал нечеловеческие условия содержания и критическую переполненность камер, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ключевые факты из дневника пленника

Плен детей: Автор вспоминает о 14-летнем мальчике, которого оккупанты удерживали в камере и водили на допросы. Ребенка задержали якобы за фотографирование вражеской техники. Несмотря на обещания военных отпустить подростка домой, его продолжали держать в подвале.

Бытовые условия и давление: Заключенные длительное время находились без света, что было для них дополнительным психологическим испытанием. Питание было минимальным — иногда рацион состоял только из галет.

Переполненность камер: Пленник отметил, что людей держали по семь человек в четырехместных камерах, а одиночные камеры были забиты четырьмя людьми одновременно. Среди пленных царил страх перед переводом в СИЗО, где условия могли быть еще более непредсказуемыми.

Новые задержанные: Автор описывает прибытие новых пленных, в частности владельца автомойки, которого перед этим сутки держали пристегнутым наручниками к решетке. Гражданские, попадавшие в подвал, часто не осознавали ужасов реальности, надеясь на элементарные гигиенические условия, которых там не существовало.

Психологическое состояние: В дневнике зафиксированы постоянные звуки отработки солдатами "техники ударов" на допросах и угнетающее ожидание неизвестного будущего.

Продолжение дневника пленника, опубликованное "Медиазоной", раскрывает еще более ужасающие подробности пыток и психологического давления, которым подвергались украинцы в херсонских застенках ФСБ перед деоккупацией города.

Жестокие пытки и издевательства: автор рассказал о пытках током, утоплении и систематических избиениях. Одного из заключенных, Николая, держали пристегнутым стоящим к решетке несколько суток, несмотря на то, что из-за внутреннего кровотечения он находился в критическом состоянии. Впоследствии его жестоко избивали новые подразделения военных, которые устроили настоящий террор, заставляя сокамерников участвовать в избиениях под угрозой расправы. Судьба Николая так и осталась неизвестной.

"Развлечения" оккупантов: Российские военные врывались в камеры ночью, устраивая проверки на "лояльность": выкрикивали "Слава Украине", заставляя пленных хором отвечать "В составе России".

Имитация правосудия: перед отступлением оккупанты начали готовить документы для вывоза пленных в Крым. Людей заставляли подписывать протоколы, не давая их прочитать. В тех фрагментах, которые удалось увидеть автору, речь шла о фальсифицированных признаниях в сотрудничестве с СБУ с целью "дестабилизации региона".

Атмосфера страха и депрессии: Автор отмечает, что в подвалах "пахло смертью и насилием". Пленные страдали от жажды (всего 2 литра воды на шестерых), отсутствия гигиены и угрозы болезней из-за чрезмерной влажности. К тому же оккупанты не раскрывали пленным места их будущего пребывания, оставляя людей в состоянии глубокой депрессии и страха перед новыми пытками.

Последняя зафиксированная дата в дневнике — начало октября, когда российские силовики начали сворачивать свою деятельность в Херсоне, готовя депортацию пленных украинцев перед наступлением ВСУ.

