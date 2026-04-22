Новые свидетельства подтверждают пытки и смерть журналистки Рощиной в российском СИЗО, - "Репортеры без границ"

Организация "Репортёры без границ" обнародовала новые свидетельства о последних днях жизни украинской журналистки Виктории Рощиной, скончавшейся в сентябре 2024 года в следственном изоляторе №3 в городе Кизеле, Пермский край.

Об этом говорится в отчете "Репортеров без границ", передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По свидетельствам очевидцев, во время этапирования из Таганрога в Кизел Виктория была "крайне истощена, отказывалась от еды в знак протеста против пыток украинских пленных и часто теряла сознание". Накануне смерти она чувствовала себя очень плохо и якобы просила чаю, но получила лишь насмешки от охранников.

Свидетели отметили, что Рощина прибыла живой в Кизел, однако на следующий день было объявлено о ее смерти. Украина получила тело журналистки только через пять месяцев — с признаками пыток и удаленными органами, что сделало невозможным проведение полной экспертизы.

"Виктория Рощина была на пределе сил. И хотя ее следовало освободить и оказать медицинскую помощь, поскольку состояние ее здоровья было критическим на протяжении многих месяцев, российские власти держали ее под стражей в нечеловеческих и унизительных условиях, даже сознательно решив этапировать ее за тысячи километров от Украины. Российская пенитенциарная система несет ответственность за ее смерть", — говорится в заявлении "Репортеров без границ".

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

