Новые свидетельства подтверждают пытки и смерть журналистки Рощиной в российском СИЗО, - "Репортеры без границ"
Организация "Репортёры без границ" обнародовала новые свидетельства о последних днях жизни украинской журналистки Виктории Рощиной, скончавшейся в сентябре 2024 года в следственном изоляторе №3 в городе Кизеле, Пермский край.
Об этом говорится в отчете "Репортеров без границ", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По свидетельствам очевидцев, во время этапирования из Таганрога в Кизел Виктория была "крайне истощена, отказывалась от еды в знак протеста против пыток украинских пленных и часто теряла сознание". Накануне смерти она чувствовала себя очень плохо и якобы просила чаю, но получила лишь насмешки от охранников.
Свидетели отметили, что Рощина прибыла живой в Кизел, однако на следующий день было объявлено о ее смерти. Украина получила тело журналистки только через пять месяцев — с признаками пыток и удаленными органами, что сделало невозможным проведение полной экспертизы.
"Виктория Рощина была на пределе сил. И хотя ее следовало освободить и оказать медицинскую помощь, поскольку состояние ее здоровья было критическим на протяжении многих месяцев, российские власти держали ее под стражей в нечеловеческих и унизительных условиях, даже сознательно решив этапировать ее за тысячи километров от Украины. Российская пенитенциарная система несет ответственность за ее смерть", — говорится в заявлении "Репортеров без границ".
Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену
- 10 октября отцу украинской журналистки, лауреатки премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
- Виктория Рощина пропала 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.
- В мае 2024 года РФ впервые признала, что удерживает Викторию Рощину в плену.
- Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.
- Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.
