Нові свідчення підтверджують тортури і смерть журналістки Рощиної в російському СІЗО, - "Репортери без кордонів"

Організація "Репортери без кордонів" оприлюднила нові свідчення щодо останніх днів української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у вересні 2024 року в слідчому ізоляторі №3 у місті Кізел, Пермський край.

Репортери без кордонів

Що відомо?

За свідченнями очевидців, під час етапування з Таганрога до Кізела Вікторія була "вкрай виснаженою, відмовлялася від їжі на знак протесту проти катувань українських полонених і часто непритомніла". Напередодні смерті вона почувалася дуже погано та нібито просила чаю, але отримала лише глузування від охоронців.

Свідки зазначили, що Рощина прибула живою до Кізела, проте наступного дня було оголошено про її смерть. Україна отримала тіло журналістки лише через п’ять місяців — із ознаками тортур та видаленими органами, що унеможливило проведення повної експертизи.

"Вікторія Рощина була на межі сил. І хоча її варто було звільнити й надати медичну допомогу, оскільки стан її здоров’я був критичним протягом багатьох місяців, російська влада тримала її під вартою в нелюдських та принизливих умовах, навіть свідомо вирішивши етапувати її на тисячі кілометрів від України. Російська пенітенціарна система несе відповідальність за її смерть", — йдеться у заяві "Репортерів без кордонів".

