Нові свідчення підтверджують тортури і смерть журналістки Рощиної в російському СІЗО, - "Репортери без кордонів"
Організація "Репортери без кордонів" оприлюднила нові свідчення щодо останніх днів української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у вересні 2024 року в слідчому ізоляторі №3 у місті Кізел, Пермський край.
Про це йдеться у звіті Репортерів без кордонів, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За свідченнями очевидців, під час етапування з Таганрога до Кізела Вікторія була "вкрай виснаженою, відмовлялася від їжі на знак протесту проти катувань українських полонених і часто непритомніла". Напередодні смерті вона почувалася дуже погано та нібито просила чаю, але отримала лише глузування від охоронців.
Свідки зазначили, що Рощина прибула живою до Кізела, проте наступного дня було оголошено про її смерть. Україна отримала тіло журналістки лише через п’ять місяців — із ознаками тортур та видаленими органами, що унеможливило проведення повної експертизи.
"Вікторія Рощина була на межі сил. І хоча її варто було звільнити й надати медичну допомогу, оскільки стан її здоров’я був критичним протягом багатьох місяців, російська влада тримала її під вартою в нелюдських та принизливих умовах, навіть свідомо вирішивши етапувати її на тисячі кілометрів від України. Російська пенітенціарна система несе відповідальність за її смерть", — йдеться у заяві "Репортерів без кордонів".
Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні
- 10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
- Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.
- У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.
- Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.
- Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.
