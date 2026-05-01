СБУ оголосила підозру двом працівникам СІЗО РФ, які катували українських полонених?

Служба безпеки України повідомила про підозру двом працівникам російського слідчого ізолятора, причетним до жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише АрміяInform, а детальне досьє на окупантів оприлюднила Книга катів українського народу.

Кого підозрюють

За даними слідства, йдеться про начальника відділу режиму СІЗО №2 у російській Вязьмі Ігоря Штапуренка та його заступника Олексія Захарова.

Їм інкримінують воєнні злочини за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Що встановило слідство

Правоохоронці задокументували щонайменше дев’ять епізодів катувань, які відбувалися упродовж 2022–2025 років.

За інформацією СБУ, знущання починалися одразу після прибуття полонених – під час так званої "прийомки".

"В одному з випадків потерпілому завдали близько сотні ударів гумовими кийками та іншими предметами", – зазначають слідчі.

Як катували полонених

Під час щоденних перевірок військових змушували стояти обличчям до стіни з розведеними руками й ногами, після чого били палицями та дошками.

Також застосовували електрошокери.

"В одному з епізодів зафіксовано щонайменше 15 ударів струмом під час допиту", – повідомляють у матеріалах справи.

Окремі випадки супроводжувалися особливою жорстокістю – полонених доводили до непритомності та продовжували знущання.

Хто постраждав

Серед потерпілих – українські військові, захоплені в полон у Маріуполі, зокрема на території "Азовсталі" та заводу імені Ілліча, а також у районах Кліщіївки, Макіївки та Липців.

