СБУ оголосила підозру двом працівникам СІЗО РФ, які катували українських полонених

Служба безпеки України повідомила про підозру двом працівникам російського слідчого ізолятора, причетним до жорстокого поводження з українськими військовополоненими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише АрміяInform, а детальне досьє на окупантів оприлюднила Книга катів українського народу.

Кого підозрюють

За даними слідства, йдеться про начальника відділу режиму СІЗО №2 у російській Вязьмі Ігоря Штапуренка та його заступника Олексія Захарова.

Їм інкримінують воєнні злочини за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Що встановило слідство

Правоохоронці задокументували щонайменше дев’ять епізодів катувань, які відбувалися упродовж 2022–2025 років.

За інформацією СБУ, знущання починалися одразу після прибуття полонених – під час так званої "прийомки".

"В одному з випадків потерпілому завдали близько сотні ударів гумовими кийками та іншими предметами", – зазначають слідчі.

Як катували полонених

Під час щоденних перевірок військових змушували стояти обличчям до стіни з розведеними руками й ногами, після чого били палицями та дошками.

Також застосовували електрошокери.

"В одному з епізодів зафіксовано щонайменше 15 ударів струмом під час допиту", – повідомляють у матеріалах справи.

Окремі випадки супроводжувалися особливою жорстокістю – полонених доводили до непритомності та продовжували знущання.

Хто постраждав

Серед потерпілих – українські військові, захоплені в полон у Маріуполі, зокрема на території "Азовсталі" та заводу імені Ілліча, а також у районах Кліщіївки, Макіївки та Липців.

Підозру підорам? Знищення і тільки знищення ушльопків.
01.05.2026 14:18 Відповісти
Найкраща "підозра" для кацапів - самокат або ліфт.
А що там з підозрою вашому власному генералу, Вітюку?
Спить собі спокійно і в вус не дує?
01.05.2026 14:21 Відповісти
СБУ оголосила підозру двом працівникам СІЗО РФ, які катували українських полонених?

Який сенс подібного процесу оголошення підозри громадянам країни - агресора, які недоступні для...?

Цікаво скільки персоналу буде зайнятих тими "двома працівниками СІЗО РФ, які катували українських полонених", як довго будуть працювати над доказовою базою, перед тим як здати у архів.

Звичайно, слід збирати інформацію, документувати, але без самопіару...
01.05.2026 14:37 Відповісти
Дожилися підозри від СБУ . Ліквідація і крапка .
01.05.2026 15:18 Відповісти
Спецслужби повинні працювати по прикладу ізраїльського МОСАД.Щоб ці упирі боялись з будинка чи під'їзду вийти,бо знали що їх очікує смерть,щоб трусились і з балконів принади, кінчали самогубством.
01.05.2026 15:55 Відповісти
 
 