Спецпризначенці "Легіону" ГУР полонили шістьох окупантів на Запоріжжі: "Лицом в пол! Расслабся, бл#дь. Никто вас трогать не будет!". ВIДЕО

Спецпризначенці воєнної розвідки провели результативну операцію з ліквідації та захоплення живої сили ворога на південному фронті. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опубліковано відеозапис бойової роботи бійців підрозділу "Легіон" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

На кадрах, знятих від першої особи, зафіксовано процес зачистки лісосмуги від російських окупантів на Запорізькому напрямку. Для ефективного виконання завдання та виявлення прихованих вогневих точок ворога українські воїни активно використовували БпЛА для ведення розвідки в реальному часі.

