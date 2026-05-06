Спецпризначенці полку "Рейнджерс" ССО зачистили позицію з окупантами під час нальоту на будинок. ВIДЕО

Воїни 6-го полку ССО "Рейнджерс" провели наліт на будинок із російськими військовими та знищили ворожу позицію на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, штурм розпочався із застосування ручних гранатометів, після чого в хід пішли гранати та штурмові гвинтівки.

Підтримку та коригування забезпечували FPV-дрони та розвідувальні безпілотники.

У результаті бойової операції ліквідовано двох військовослужбовців РФ, після чого група ССО успішно ексфільтрувалася.

армія рф (20930) штурм (357) знищення (10063) ССО Сили спеціальних операцій (692) інфільтрація (1)
… Судіть інших згідно з їхніми вчинками, а не балачками. Бо по ділах їх і пізнаєте їх ... (С)
Поки зеленський з КабМіндічами лише язиками теліпають, а на ділі грабують/мародерять Україну, Захисники України, її дієво боронять від московських орків!!
06.05.2026 18:04 Відповісти
Чудова зачистка - так і треба - спочатку міни, дрони, можна ще і 155 калібр, а вже потім піхота. Шоб не було наших втрат.
06.05.2026 18:54 Відповісти
 
 