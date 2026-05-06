Спецпризначенці полку "Рейнджерс" ССО зачистили позицію з окупантами під час нальоту на будинок. ВIДЕО

Воїни 6-го полку ССО "Рейнджерс" провели наліт на будинок із російськими військовими та знищили ворожу позицію на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, штурм розпочався із застосування ручних гранатометів, після чого в хід пішли гранати та штурмові гвинтівки.

Підтримку та коригування забезпечували FPV-дрони та розвідувальні безпілотники.

У результаті бойової операції ліквідовано двох військовослужбовців РФ, після чого група ССО успішно ексфільтрувалася.

