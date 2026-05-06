Спецпризначенці полку "Рейнджерс" ССО зачистили позицію з окупантами під час нальоту на будинок. ВIДЕО
Воїни 6-го полку ССО "Рейнджерс" провели наліт на будинок із російськими військовими та знищили ворожу позицію на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, штурм розпочався із застосування ручних гранатометів, після чого в хід пішли гранати та штурмові гвинтівки.
Підтримку та коригування забезпечували FPV-дрони та розвідувальні безпілотники.
У результаті бойової операції ліквідовано двох військовослужбовців РФ, після чого група ССО успішно ексфільтрувалася.
Поки зеленський з КабМіндічами лише язиками теліпають, а на ділі грабують/мародерять Україну, Захисники України, її дієво боронять від московських орків!!