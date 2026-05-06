Спецназовцы полка "Рейнджерс" ССО зачистили позицию с оккупантами во время налета на дом. ВИДЕО

Бойцы 6-го полка ССО "Рейнджерс" провели рейд на здание, в котором находились российские военные, и уничтожили вражескую позицию на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, штурм начался с применения ручных гранатометов, после чего в ход пошли гранаты и штурмовые винтовки.

Поддержку и корректировку обеспечивали FPV-дроны и разведывательные беспилотники.

В результате боевой операции ликвидированы два военнослужащих РФ, после чего группа ССО успешно эксфильтрировалась.

