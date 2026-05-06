РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8032 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
2 487 2

Спецназовцы полка "Рейнджерс" ССО зачистили позицию с оккупантами во время налета на дом. ВИДЕО

Бойцы 6-го полка ССО "Рейнджерс" провели рейд на здание, в котором находились российские военные, и уничтожили вражескую позицию на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, штурм начался с применения ручных гранатометов, после чего в ход пошли гранаты и штурмовые винтовки.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поддержку и корректировку обеспечивали FPV-дроны и разведывательные беспилотники.

В результате боевой операции ликвидированы два военнослужащих РФ, после чего группа ССО успешно эксфильтрировалась.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Призраки" ГУР нанесли 5 ударов по вражеским военным поездам в Крыму. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ССО и Силы обороны нанесли удар по крупнейшему на севере РФ Ярославскому НПЗ в 1000 км от фронта

Автор: 

армия РФ (22719) штурм (642) уничтожение (9752) ССО (699) инфильтрация (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
… Судіть інших згідно з їхніми вчинками, а не балачками. Бо по ділах їх і пізнаєте їх ... (С)
Поки зеленський з КабМіндічами лише язиками теліпають, а на ділі грабують/мародерять Україну, Захисники України, її дієво боронять від московських орків!!
показать весь комментарий
06.05.2026 18:04 Ответить
Чудова зачистка - так і треба - спочатку міни, дрони, можна ще і 155 калібр, а вже потім піхота. Шоб не було наших втрат.
показать весь комментарий
06.05.2026 18:54 Ответить
 
 