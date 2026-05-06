Спецназовцы полка "Рейнджерс" ССО зачистили позицию с оккупантами во время налета на дом. ВИДЕО
Бойцы 6-го полка ССО "Рейнджерс" провели рейд на здание, в котором находились российские военные, и уничтожили вражескую позицию на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, штурм начался с применения ручных гранатометов, после чего в ход пошли гранаты и штурмовые винтовки.
Поддержку и корректировку обеспечивали FPV-дроны и разведывательные беспилотники.
В результате боевой операции ликвидированы два военнослужащих РФ, после чего группа ССО успешно эксфильтрировалась.
Поки зеленський з КабМіндічами лише язиками теліпають, а на ділі грабують/мародерять Україну, Захисники України, її дієво боронять від московських орків!!