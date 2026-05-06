Пограничники уничтожили усилитель дронов и РЭБ "Пероед" на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Бойцы Черновицкого пограничного отряда провели успешную боевую операцию на Северо-Слобожанском направлении, нанеся противнику потери в технике и живой силе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники уничтожили автомобиль и усилитель для вражеских БПЛА, а также ликвидировали двух оккупантов, которые ночью пытались незаметно приблизиться к позициям Сил обороны.
В завершение операции пограничники подорвали российское средство радиоэлектронной борьбы "Пероед" ориентировочной стоимостью около $30 тысяч.
Системная работа украинских воинов продолжает затруднять возможности противника действовать на переднем крае линии боевого столкновения.
