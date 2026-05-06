Пограничники уничтожили усилитель дронов и РЭБ "Пероед" на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Бойцы Черновицкого пограничного отряда провели успешную боевую операцию на Северо-Слобожанском направлении, нанеся противнику потери в технике и живой силе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники уничтожили автомобиль и усилитель для вражеских БПЛА, а также ликвидировали двух оккупантов, которые ночью пытались незаметно приблизиться к позициям Сил обороны.

В завершение операции пограничники подорвали российское средство радиоэлектронной борьбы "Пероед" ориентировочной стоимостью около $30 тысяч.

Системная работа украинских воинов продолжает затруднять возможности противника действовать на переднем крае линии боевого столкновения.

