Прикордонники знищили підсилювач дронів і РЕБ "Пероєд" на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Бійці Чернівецького прикордонного загону провели успішну бойову роботу на Північно-Слобожанському напрямку, завдавши втрат противнику в техніці та живій силі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники знищили автомобіль і підсилювач для ворожих БпЛА, а також ліквідували двох окупантів, які вночі намагалися непомітно наблизитися до позицій Сил оборони.

На завершення операції прикордонники підірвали російський засіб радіоелектронної боротьби "Пероєд" орієнтовною вартістю близько $30 тисяч.

Системна робота українських воїнів продовжує ускладнювати можливості противника діяти на передньому краї лінії бойового зіткнення.

