Прикордонники знищили підсилювач дронів і РЕБ "Пероєд" на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Бійці Чернівецького прикордонного загону провели успішну бойову роботу на Північно-Слобожанському напрямку, завдавши втрат противнику в техніці та живій силі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники знищили автомобіль і підсилювач для ворожих БпЛА, а також ліквідували двох окупантів, які вночі намагалися непомітно наблизитися до позицій Сил оборони.

На завершення операції прикордонники підірвали російський засіб радіоелектронної боротьби "Пероєд" орієнтовною вартістю близько $30 тисяч.

Системна робота українських воїнів продовжує ускладнювати можливості противника діяти на передньому краї лінії бойового зіткнення.

армія рф (20930) ДПСУ Держприкордонслужба (6695) прикордонники (1230) знищення (10063) РЕБ (242)
"Пероєд", - в какой области свинособачьего организма рождаются такие названия? Гов*оед и то симпатичнее.
06.05.2026 19:16 Відповісти
Орки, уже у пригожина!!
06.05.2026 20:36 Відповісти
 
 