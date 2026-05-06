Прикордонники знищили підсилювач дронів і РЕБ "Пероєд" на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Бійці Чернівецького прикордонного загону провели успішну бойову роботу на Північно-Слобожанському напрямку, завдавши втрат противнику в техніці та живій силі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники знищили автомобіль і підсилювач для ворожих БпЛА, а також ліквідували двох окупантів, які вночі намагалися непомітно наблизитися до позицій Сил оборони.
На завершення операції прикордонники підірвали російський засіб радіоелектронної боротьби "Пероєд" орієнтовною вартістю близько $30 тисяч.
Системна робота українських воїнів продовжує ускладнювати можливості противника діяти на передньому краї лінії бойового зіткнення.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
westwlad
показати весь коментар06.05.2026 19:16 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар06.05.2026 20:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль