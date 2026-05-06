Дронарі ДПСУ знищили "гараж" з технікою ворога та уразили РЕБ і артилерію на Придніпровському напрямку. ВIДЕО

На Придніпровському напрямку пілоти Держприкордонслужби продовжують зменшувати наступальний потенціал противника та руйнувати його логістику.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час чергового рейду аеророзвідка відстежила рух ворожого транспорту, що привів FPV-дрони до місця зосередження техніки - "гаража" з припаркованими вантажівками.

У результаті удару техніку та особовий склад противника було знищено.

Крім того, операторам БпЛА вдалося уразити засіб радіоелектронної боротьби, вогневу позицію ствольної артилерії та дві кулеметні точки ворога.

