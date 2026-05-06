РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8032 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Удары по логистике РФ
1 681 2

Дронари ГПСУ уничтожили "гараж" с техникой врага и поразили РЭБ и артиллерию на Приднепровском направлении. ВИДЕО

На Приднепровском направлении пилоты Госпогранслужбы продолжают снижать наступательный потенциал противника и разрушать его логистику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередного рейда аэроразведка отследила движение вражеского транспорта, что привело FPV-дроны к месту сосредоточения техники — "гаражу" с припаркованными грузовиками.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вследствие удара техника и личный состав противника были уничтожены.

Кроме того, операторам БПЛА удалось поразить средство радиоэлектронной борьбы, огневую позицию ствольной артиллерии и две пулеметные точки врага.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты батальона SIGNUM уничтожили 3 квадроцикла и НРК и показали ловушки оккупантов против украинских FPV-дронов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники уничтожили усилитель дронов и РЭБ "Пероед" на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22719) Госпогранслужба (7105) пограничники (1692) уничтожение (9752) артиллерия (732) логистика (74) РЭБ (205)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
придніпровський напрямок? потужно
показать весь комментарий
06.05.2026 20:35 Ответить
Дякуємо Захисникам України за їх важку працю!!!
Смерть московітам та кабміндічам в Україні!!
показать весь комментарий
07.05.2026 07:15 Ответить
 
 