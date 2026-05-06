Дронари ГПСУ уничтожили "гараж" с техникой врага и поразили РЭБ и артиллерию на Приднепровском направлении. ВИДЕО
На Приднепровском направлении пилоты Госпогранслужбы продолжают снижать наступательный потенциал противника и разрушать его логистику.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время очередного рейда аэроразведка отследила движение вражеского транспорта, что привело FPV-дроны к месту сосредоточения техники — "гаражу" с припаркованными грузовиками.
Вследствие удара техника и личный состав противника были уничтожены.
Кроме того, операторам БПЛА удалось поразить средство радиоэлектронной борьбы, огневую позицию ствольной артиллерии и две пулеметные точки врага.
