Минус 108 оккупантов, 159 БПЛА и более 50 единиц техники: боевая работа бригады "Буревий". ВИДЕО

В течение недели бойцы Первой президентской бригады НГУ "Буревий" нанесли противнику значительные потери — ликвидировано более 100 оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на Добропольском направлении российские военные пытались отбивать украинские дроны ногами или уклоняться от них, однако ни одна из попыток не увенчалась успехом.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары по технике противника наносились на глубине десятков километров от линии соприкосновения — в районах, где враг ранее чувствовал себя относительно безопасно.

В то же время расчеты дронов-перехватчиков работали круглосуточно, уничтожая "Молнии" и FPV и прикрывая украинских военных на позициях и логистических маршрутах.

В частности, уничтожено:

108 оккупантов;

16 укрытий;

159 БПЛА;

57 единиц логистической техники;

1 склад БК;

1 "Старлинк".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроноры ГПСУ уничтожили "гараж" с техникой врага и поразили РЭБ и артиллерию на Приднепровском направлении. ВИДЕО

Смотрите также: Пилоты батальона SIGNUM уничтожили 3 квадроцикла и НРК и показали ловушки оккупантов против украинских FPV-дронов. ВИДЕО