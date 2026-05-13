ЗСУ стримують просування ворога до Комишувахи та Степногірська, - Сили оборони півдня
Сили оборони України активно протидіють російським військам у районі Комишувахи Запорізької області та не допускають просування ворога вглиб української оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
"Ми намагаємося відкинути ворога якомога далі від Степногірська і не допустити його інфільтрації вглиб нашої оборони. Фіксувалися спроби прихованого проникнення диверсійних груп у напрямку Комишувахи з метою виходу на східний фланг і наближення до Степногірська та контролю окремих логістичних шляхів", - сказав Волошин.
"Водночас хочу спростувати заяви ворожих джерел про нібито наближення противника до Комишувахи - це не відповідає дійсності", - наголосив Волошин.
Він наголосив, що Сили оборони України на цій ділянці відкидають ворога і активно йому протидіють.
