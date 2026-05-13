УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19141 відвідувач онлайн
Новини Ситуація на фронті
704 0

ЗСУ стримують просування ворога до Комишувахи та Степногірська, - Сили оборони півдня

Російські ДРГ намагалися проникнути в район Комишувах

Сили оборони України активно протидіють російським військам у районі Комишувахи Запорізької області та не допускають просування ворога вглиб української оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Ми намагаємося відкинути ворога якомога далі від Степногірська і не допустити його інфільтрації вглиб нашої оборони. Фіксувалися спроби прихованого проникнення диверсійних груп у напрямку Комишувахи з метою виходу на східний фланг і наближення до Степногірська та контролю окремих логістичних шляхів", - сказав Волошин.

Читайте: Війська РФ активізували наступальні дії фактично по всьому фронту. Присутність ЗСУ на Курщині зберігається, - Сирський

"Водночас хочу спростувати заяви ворожих джерел про нібито наближення противника до Комишувахи - це не відповідає дійсності", - наголосив Волошин.

Він наголосив, що Сили оборони України на цій ділянці відкидають ворога і активно йому протидіють.

Читайте: Окупанти подають брехливі звіти командуванню, що впливає на їхні подальші штурми, - Сили оборони

Автор: 

Запорізька область (4874) Сили оборони півдня (579) Василівський район (161) Запорізький район (560) Степногірськ (71) Комишуваха (17)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 