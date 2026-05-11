УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13323 відвідувача онлайн
Новини Бойові дії на півдні
849 5

Окупанти подають брехливі звіти командуванню, що впливає на їхні подальші штурми, - Сили оборони

Росіяни подають брехливі звітит: як це впливає на окупантів?

Російські командири подають фіктивні доповіді про нібито окупацію населених пунктів, що спричиняє дезорганізацію в діях артилерії та штурмових підрозділів.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"На Оріхівському напрямку командування російських штурмових підрозділів подало в російський вищий штаб фіктивну доповідь про нібито захоплення населених пунктів Лук'янівське і Магдалинівка", - зазначив він.

За словами речника, через ці викривлені дані російські артилерійські підрозділи отримали мапи з неправдивою інформацією, що призвело до відсутності узгодженості між штурмовими та вогневими підрозділами під час бойових дій.

Читайте: На Сумщині фіксують нову тактику РФ: ворог тисне на східний напрямок, - Трегубов

"І насправді, коли російські штурмовики намагаються просунутися вперед, вони просять артилерійську допомогу, щоб ті били по наших позиціях, зокрема по Лук'янівському та Магдалинівці, але артилеристи кажуть, що це все неправда і фактично російські штурмовики залишилися без артилерійської підтримки", - пояснив Волошин.

Також, додав речник, через такі фіктивні звіти російські підрозділи діють неузгоджено, не отримуючи підтримки ані від артилерії, ані від дронових підрозділів, що суттєво ускладнює їхні штурмові дії.

Читайте: РФ щодня проводить до 30 штурмів на Півдні попри заяви про "перемир’я", - Сили оборони

Автор: 

армія рф (20995) бойові дії (5809) Сили оборони півдня (578)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якби ж у нас такого не було...
показати весь коментар
11.05.2026 16:16 Відповісти
Так. У нас ще позиції в Торецьку утримують, на півночі Покровська, і в Мирнограді складну ситуацію контролюють.
показати весь коментар
11.05.2026 16:24 Відповісти
І? Дочого ця новина? Пропонуємо свої послуги в наданні достовірної інформації 🤔😸
показати весь коментар
11.05.2026 16:17 Відповісти
Для чого про це базікать? Щоб підказать русні,як краще діяти? Сили оборони переживають за правдивість кацапських звітів?
показати весь коментар
11.05.2026 17:19 Відповісти
Где там фото наших солдат с дистрофией с передка?
показати весь коментар
11.05.2026 18:00 Відповісти
 
 