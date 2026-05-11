Окупанти подають брехливі звіти командуванню, що впливає на їхні подальші штурми, - Сили оборони

Російські командири подають фіктивні доповіді про нібито окупацію населених пунктів, що спричиняє дезорганізацію в діях артилерії та штурмових підрозділів.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Що відомо?

"На Оріхівському напрямку командування російських штурмових підрозділів подало в російський вищий штаб фіктивну доповідь про нібито захоплення населених пунктів Лук'янівське і Магдалинівка", - зазначив він.

За словами речника, через ці викривлені дані російські артилерійські підрозділи отримали мапи з неправдивою інформацією, що призвело до відсутності узгодженості між штурмовими та вогневими підрозділами під час бойових дій.

"І насправді, коли російські штурмовики намагаються просунутися вперед, вони просять артилерійську допомогу, щоб ті били по наших позиціях, зокрема по Лук'янівському та Магдалинівці, але артилеристи кажуть, що це все неправда і фактично російські штурмовики залишилися без артилерійської підтримки", - пояснив Волошин.

Також, додав речник, через такі фіктивні звіти російські підрозділи діють неузгоджено, не отримуючи підтримки ані від артилерії, ані від дронових підрозділів, що суттєво ускладнює їхні штурмові дії.

