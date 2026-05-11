РФ щодня проводить до 30 штурмів на Півдні попри заяви про "перемир’я", - Сили оборони
На південній ділянці фронту російська армія зберігає інтенсивність штурмів майже на тому ж рівні, що й у попередні дні, незважаючи на оголошені окупантами "перемир’я". Водночас фіксується значна кількість атак і активне застосування безпілотників.
Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Яка ситуація на Півдні?
"Ситуацію, яка зараз склалася на півдні, важко назвати перемир’ям, оскільки противник продовжує штурмові дії приблизно на тому ж рівні. Їхня кількість фактично не зменшилася. За ці кілька днів, коли Росія оголошує так зване "перемир’я", фіксується 25-30 штурмів", - сказав Волошин.
За його словами, лише за останні дні на Півдні зафіксовано десятки штурмових атак: 9 травня - 29, а 10 травня - 32 бойові зіткнення, зокрема 27 атак на Гуляйпільському напрямку.
Ворог знизив застосування авіації
Водночас Волошин зазначив, що російські війська частково знизили застосування авіації та ударних безпілотників типу "Шахед", але продовжують інтенсивне використання дронів-камікадзе та артилерії.
"Можна відзначити лише те, що (ворог. - Ред.) фактично не завдає ударів авіацією і не застосовує кориговані авіаційні бомби. Крім того, припинив завдати удари безпілотними літальними апаратами типу "Шахед"/"Герань". За минулу добу зафіксовано три удари, хоча до цього так званого "перемир'я" він доводив цю кількість до 150 ударів "Шахедами" по населених пунктах південного напрямку", - зазначив речник.
Волошин додав, що противник не зменшує інтенсивність використання дронів-камікадзе, яких фіксується до 2 тисяч на півдні, а також близько 300 розвідувальних безпілотників у повітрі, що свідчить про збереження високого рівня бойової активності.
