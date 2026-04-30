Росіяни намагаються просунутися якнайдалі до Запоріжжя, - Волошин
Російські окупанти безуспішно намагаються просунутися вглиб української оборони в напрямку Запоріжжя.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ситуація доволі непроста, але без якихось різких змін в обстановці. Ми вже приблизно десь два тижні фіксуємо таку саму кількість бойових зіткнень - близько 35-40 на добу, з них найбільше на Гуляйпільському напрямку", - зазначив він.
За словами Волошина, ворог намагається просунутися на південь та захід від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Залізничне. Гуляйпільське, Чарівне та Мирне.
"Там він проводить найбільше спроб просування. Крім того, він доволі активний і на північ від Гуляйполя, де Оленокостянтинівка, Святопетрівка, Староукраїнка, Добропілля. Там теж противник проводить певну кількість штурмових дій, намагаючись просунутись в глибину нашої оборони", - сказав речник.
"Мета ворога - просуватись якнайдалі до Запоріжжя, захоплюючи один за одним населені пункти, які тут розташовані. Але вже близько двох місяців успіхів він немає. Просувань в нього дуже мало", - підсумував Волошин.
