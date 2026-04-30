Россияне пытаются продвинуться как можно дальше к Запорожью, - Волошин

Российские оккупанты безуспешно пытаются продвинуться вглубь украинской обороны в направлении Запорожья.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация довольно сложная, но без каких-либо резких изменений в обстановке. Мы уже примерно две недели фиксируем одинаковое количество боевых столкновений — около 35–40 в сутки, из них больше всего на Гуляйпольском направлении", — отметил он.

По словам Волошина, враг пытается продвинуться на юг и запад от Гуляйполя, где расположены населенные пункты Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное и Мирное.

"Там он предпринимает наибольшее количество попыток продвижения. Кроме того, он довольно активен и к северу от Гуляйполя, где находятся Еленоконстантиновка, Святопетровка, Староукраинка, Доброполье. Там тоже противник проводит определенное количество штурмовых действий, пытаясь продвинуться вглубь нашей обороны", — сказал спикер.

"Цель врага — продвигаться как можно дальше к Запорожью, захватывая один за другим населенные пункты, которые здесь расположены. Но уже около двух месяцев у него нет успехов. Продвижений у него очень мало", — подытожил Волошин.

