Новости Бои на Гуляйпольском направлении
Россияне пытаются продвинуться как можно дальше к Запорожью, - Волошин

Бои на юге: что говорят в Силах обороны?

Российские оккупанты безуспешно пытаются продвинуться вглубь украинской обороны в направлении Запорожья.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Ситуация довольно сложная, но без каких-либо резких изменений в обстановке. Мы уже примерно две недели фиксируем одинаковое количество боевых столкновений — около 35–40 в сутки, из них больше всего на Гуляйпольском направлении", — отметил он.

По словам Волошина, враг пытается продвинуться на юг и запад от Гуляйполя, где расположены населенные пункты Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное и Мирное.

"Там он предпринимает наибольшее количество попыток продвижения. Кроме того, он довольно активен и к северу от Гуляйполя, где находятся Еленоконстантиновка, Святопетровка, Староукраинка, Доброполье. Там тоже противник проводит определенное количество штурмовых действий, пытаясь продвинуться вглубь нашей обороны", — сказал спикер.

"Цель врага — продвигаться как можно дальше к Запорожью, захватывая один за другим населенные пункты, которые здесь расположены. Но уже около двух месяцев у него нет успехов. Продвижений у него очень мало", — подытожил Волошин.

Не найдалі,а найближче до Запоріжжя,писаки !
30.04.2026 13:13 Ответить
А кто так умело сдал }{уйлу бОльшую часть Запорожской области в 2022 г.?
30.04.2026 13:15 Ответить
Хто здав? Порошенко!
30.04.2026 13:28 Ответить
30.04.2026 13:31 Ответить
просунутися якнайдалі до- это что ещё да очередные примеры новояза))
30.04.2026 16:14 Ответить
 
 