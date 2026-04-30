Ситуация в районе Волчанска и Липцев стабильно тяжелая, - Трегубов

В районе Волчанска и Липцев в Харьковской области ситуация остается сложной.

Об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телеканала "Мы – Украина", передает Цензор.НЕТ.

Наступления врага нет

По словам Трегубова, ситуация в районе Волчанска и Липцев стабильно тяжелая, но в то же время у врага нет продвижений.

Так, он отметил, что продвижению врага мешают "объективные сложности". Однако несколько улучшить ситуацию непосредственно в Волчанске россиянам за последний месяц удалось.

Атаки продолжаются постоянно

"Но там речь идет о незначительном продвижении. А если речь идет о непосредственных действиях за пределами города, как, например, в направлении Липцев и Волчанских Хуторов, — атаки идут постоянно. Ситуация сложная, там оборона в принципе сложна из-за самой конфигурации территории. И нужно понимать, что россияне в Волчанск начали заходить фактически уже 2-3 года назад. Но тем не менее, держимся, уничтожаем", — рассказал Трегубов.

