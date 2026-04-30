Ситуація в районі Вовчанська та Липців стабільно важка, - Трегубов
У районі Вовчанська та Липців у Харківській області ситуація залишається складною.
Про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телеканалу "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ.
Просувань ворога немає
За словами Трегубова, ситуація в районі Вовчанська та Липців стабільно важка, але водночас ворог не має просувань.
Так, він зауважив, що просуванню ворога заважають "об'єктивні складнощі". Однак дещо покращити ситуацію безпосередньо у Вовчанську росіянам за останній місяць вдалося.
Атаки тривають постійно
"Але там мова йде про незначне просування. А якщо мова йде про безпосередні дії за межами міста, як то у напрямку Липців та Вовчанських Хуторів - атаки йдуть постійно. Ситуація незручна, там оборона в принципі незручна через саму конфігурацію території. І треба ж розуміти, що росіяни у Вовчанськ почали заходити ще фактично вже 2-3 роки тому. Але тим не менш, тримаємось, знищуємо", - розповів Трегубов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль