Ситуація в районі Вовчанська та Липців стабільно важка, - Трегубов

У районі Вовчанська та Липців у Харківській області ситуація залишається складною.

Про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телеканалу "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Просувань ворога немає

За словами Трегубова, ситуація в районі Вовчанська та Липців стабільно важка, але водночас ворог не має просувань.

Так, він зауважив, що просуванню ворога заважають "об'єктивні складнощі". Однак дещо покращити ситуацію безпосередньо у Вовчанську росіянам за останній місяць вдалося.

Читайте: РФ намагається наступати на всіх напрямках фронту, - Трегубов

Атаки тривають постійно

"Але там мова йде про незначне просування. А якщо мова йде про безпосередні дії за межами міста, як то у напрямку Липців та Вовчанських Хуторів - атаки йдуть постійно. Ситуація незручна, там оборона в принципі незручна через саму конфігурацію території. І треба ж розуміти, що росіяни у Вовчанськ почали заходити ще фактично вже 2-3 роки тому. Але тим не менш, тримаємось, знищуємо", - розповів Трегубов.

Читайте: Ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Амбарного, - УОС