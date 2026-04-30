УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14984 відвідувача онлайн
Новини Бої на Харківському напрямку
515 1

Ситуація в районі Вовчанська та Липців стабільно важка, - Трегубов

Ситуація в районі Вовчанська та Липців

У районі Вовчанська та Липців у Харківській області ситуація залишається складною.

Про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телеканалу "Ми – Україна", передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Просувань ворога немає

За словами Трегубова, ситуація в районі Вовчанська та Липців стабільно важка, але водночас ворог не має просувань.

Так, він зауважив, що просуванню ворога заважають "об'єктивні складнощі". Однак дещо покращити ситуацію безпосередньо у Вовчанську росіянам за останній місяць вдалося.

Читайте: РФ намагається наступати на всіх напрямках фронту, - Трегубов

Атаки тривають постійно

"Але там мова йде про незначне просування. А якщо мова йде про безпосередні дії за межами міста, як то у напрямку Липців та Вовчанських Хуторів - атаки йдуть постійно. Ситуація незручна, там оборона в принципі незручна через саму конфігурацію території. І треба ж розуміти, що росіяни у Вовчанськ почали заходити ще фактично вже 2-3 роки тому. Але тим не менш, тримаємось, знищуємо", - розповів Трегубов.

Читайте: Ворог намагався прорвати нашу оборону в районі Амбарного, - УОС

Автор: 

бойові дії (5738) Вовчанськ (548) Харківська область (2627) Харківський район (835) Чугуївський район (370) Липці (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По Сумской, Харьковской, и южнее уже месяц запросто идёт ползучее наступление кацапов. Каждый день по 2-3 населённых пункта откусывают. Очевидно же! Скоро полностью зазеленеет всё. А трескотни дешёвой с экрана тв и прочих СМИ про удачу нашу сплошную просто валом.
показати весь коментар
30.04.2026 15:30 Відповісти
 
 