РФ намагається наступати на всіх напрямках фронту, - Трегубов

Ворог веде активні бойові дії на різних ділянках фронту, включно з Куп’янським та Лиманським напрямками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повдіомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"Зараз достатньо нестабільно, бо росіяни намагаються просуватися на всіх напрямках, дозуючи та змінюючи ефективність. Бувають дні, коли вони налягали на Лиманщину, або намагалися просуватися у Вовчанську. Я зараз не можу виділити окремий напрямок за тиждень", - сказав він.

За його словами, росіян продовжують тиск на околицях Куп’янська. На східному березі річки Оскіл тиск відбувається постійно.

"Якщо на правому березі відбуваються спроби інфільтрації через Голубівку і через інфраструктурні об’єкти, у тому числі через труби і там більш менше вдається їх зупиняти. Там понищена та інфраструктура, якою вони намагаються користуватися, хоча втрати великі. То коли ми говоримо про східний берег, там постійний тиск, у них є резерви і вони їх активно задіюють", - додав Трегубов.

Що передувало?

За даними Генштабу, минулої доби на Куп’янському напрямку ворог дев’ять разів атакував у бік населених пунктів Петропавлівка, Глушківка, Кучерівка, Нова Кругляківка, Новоплатонівка, Борівська Андріївка.

На Лиманському напрямку противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в напрямку Лиману, Діброви, Шийківки та Дробишевого.

