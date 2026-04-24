Бої на Куп'янському напрямку
Рашисти знову намагаються прорватися до Куп’янська через газові труби, - речник УОС Трегубов

Ситуація довкола Куп’янська Харківської області на мапі DeepState

Російські військові відновили спроби потрапити до Куп'янська Харківської області та намагаються зробити це через Голубівку, що розташована на північ від міста. Для просування використовують газові труби.

Про це речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов розповів в етері "Суспільне Студія", інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Є проблема. Це Голубівка, через яку росіяни намагаються лізти до міста. Вони знову поновили спроби лізти через Голубівку і через труби. Там досі залишаються труби, через які з великими втратами, але тим не менш, росіяни намагаються пролізти", - сказав Трегубов.

Також він зазначив, що на лівому березі Осколу російські війська намагаються атакувати по всій лінії розмежування.

"Особливо активно у бік Ківшарівки. Вони брешуть, що вони вже у Куп'янську-Вузловому, але вони собі забагато лестять", - додав Трегубов.

Що передувало?

  • Російські війська активізували атаки дронами після покращення погоди на Куп'янському напрямку. Українські військові знищують точки запуску та операторів БпЛА.
  • У грудні 2025 року 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" підірвав газову трубу, яку російські окупанти використовували для інфільтрації особового складу на північну околицю Куп'янська.

Пустіть газ в газові труби і підпаліть!
24.04.2026 21:49 Відповісти
Швидше за все всі виходи з труб контролюються рф і до них не підлізеш.
24.04.2026 22:09 Відповісти
я уявляю, що почалося б, якби у ЗСУ змусили військовослужбовців повзти в такі труби, де задихаються половина особового складу.

Який би підняли крик різні обулдсмени, які не разу не встали на захист тих же з ТЦК, яких вата ріже і стріляє.
24.04.2026 21:52 Відповісти
 
 