Рашисти знову намагаються прорватися до Куп’янська через газові труби, - речник УОС Трегубов

Російські військові відновили спроби потрапити до Куп'янська Харківської області та намагаються зробити це через Голубівку, що розташована на північ від міста. Для просування використовують газові труби.

Про це речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов розповів в етері "Суспільне Студія", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Є проблема. Це Голубівка, через яку росіяни намагаються лізти до міста. Вони знову поновили спроби лізти через Голубівку і через труби. Там досі залишаються труби, через які з великими втратами, але тим не менш, росіяни намагаються пролізти", - сказав Трегубов.

Також він зазначив, що на лівому березі Осколу російські війська намагаються атакувати по всій лінії розмежування.

"Особливо активно у бік Ківшарівки. Вони брешуть, що вони вже у Куп'янську-Вузловому, але вони собі забагато лестять", - додав Трегубов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ активізувала спроби наблизитися до Куп’янська, - Трегубов

Що передувало?

Російські війська активізували атаки дронами після покращення погоди на Куп'янському напрямку. Українські військові знищують точки запуску та операторів БпЛА.

У грудні 2025 року 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" підірвав газову трубу, яку російські окупанти використовували для інфільтрації особового складу на північну околицю Куп'янська.

Читайте також: Російські військові заблоковані у центрі Куп’янська - тривають спроби прориву, - Трегубов