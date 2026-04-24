Новости Бои на Купянском направлении
Рашисты снова пытаются прорваться в Купянск через газовые трубы, — пресс-секретарь ОСО Трегубов

Ситуация вокруг Купянска Харьковской области на карте DeepState

Российские военные возобновили попытки прорваться в Купянск Харьковской области и пытаются сделать это через Голубовку, расположенную к северу от города. Для продвижения используют газопроводы.

Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире "Суспільне Студія", сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Есть проблема. Это Голубовка, через которую россияне пытаются проникнуть в город. Они снова возобновили попытки проникнуть через Голубовку и через трубы. Там до сих пор остаются трубы, через которые с большими потерями, но тем не менее, россияне пытаются пролезть", — сказал Трегубов.

Также он отметил, что на левом берегу Оскола российские войска пытаются атаковать по всей линии разграничения.

"Особенно активно в сторону Кившаровки. Они лгут, что уже в Купянске-Вузловом, но они себе слишком льстят", - добавил Трегубов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ активизировала попытки приблизиться к Купянску, - Трегубов

Что предшествовало?

  • Российские войска активизировали атаки дронами после улучшения погоды на Купянском направлении. Украинские военные уничтожают точки запуска и операторов БПЛА.
  • В декабре 2025 года 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" подорвал газопровод, который российские оккупанты использовали для инфильтрации личного состава на северную окраину Купянска.

Читайте также: Российские военные заблокированы в центре Купянска — продолжаются попытки прорыва, — Трегубов

Пустіть газ в газові труби і підпаліть!
24.04.2026 21:49 Ответить
Швидше за все всі виходи з труб контролюються рф і до них не підлізеш.
24.04.2026 22:09 Ответить
я уявляю, що почалося б, якби у ЗСУ змусили військовослужбовців повзти в такі труби, де задихаються половина особового складу.

Який би підняли крик різні обулдсмени, які не разу не встали на захист тих же з ТЦК, яких вата ріже і стріляє.
24.04.2026 21:52 Ответить
де задихаються половина особового складу.
Так если он задохнется он же проход закроет. Как его эвакуировать?
В газовых трубах серьезного диаметра проблемма отложения парафина (?) на стенках.
Еще при Союзе купили японскую прокладку машину чистить стенки труб. Еще и геопозиционированием. На земле было видно где находится машина. И вот, где то она забурилась конкретно. Вообще о ключилась. Т.е "кирпич". Проводили сложную спецоперацию как её зацепить троссом и оттащить обратно к компрессорной станции.
Оказалось раньше. Когда? А х.р знает в трубе свищ образовался. Перекрыли. Стравили газ, продули. Расскопали...... Сварщик заху, пардон забил лом как чопик и надежно обварил. И много лет лет лом никому не мешал. Пока об него не (помню, помню) вот ударилась японская чудо юдо машина
24.04.2026 22:14 Ответить
Ти коли небудь бачив, як дефектоскопісти під час процесу зварки "світять" шви на трубах магістральних і внутрішньопромислових трубопроводів?
24.04.2026 22:28 Ответить
скоро через водопровід будуть просочуватись.
24.04.2026 22:37 Ответить
 
 