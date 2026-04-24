Рашисты снова пытаются прорваться в Купянск через газовые трубы, — пресс-секретарь ОСО Трегубов
Российские военные возобновили попытки прорваться в Купянск Харьковской области и пытаются сделать это через Голубовку, расположенную к северу от города. Для продвижения используют газопроводы.
Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире "Суспільне Студія", сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Есть проблема. Это Голубовка, через которую россияне пытаются проникнуть в город. Они снова возобновили попытки проникнуть через Голубовку и через трубы. Там до сих пор остаются трубы, через которые с большими потерями, но тем не менее, россияне пытаются пролезть", — сказал Трегубов.
Также он отметил, что на левом берегу Оскола российские войска пытаются атаковать по всей линии разграничения.
"Особенно активно в сторону Кившаровки. Они лгут, что уже в Купянске-Вузловом, но они себе слишком льстят", - добавил Трегубов.
Что предшествовало?
- Российские войска активизировали атаки дронами после улучшения погоды на Купянском направлении. Украинские военные уничтожают точки запуска и операторов БПЛА.
- В декабре 2025 года 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" подорвал газопровод, который российские оккупанты использовали для инфильтрации личного состава на северную окраину Купянска.
Який би підняли крик різні обулдсмени, які не разу не встали на захист тих же з ТЦК, яких вата ріже і стріляє.
Так если он задохнется он же проход закроет. Как его эвакуировать?
В газовых трубах серьезного диаметра проблемма отложения парафина (?) на стенках.
Еще при Союзе купили японскую
прокладкумашину чистить стенки труб. Еще и геопозиционированием. На земле было видно где находится машина. И вот, где то она забурилась конкретно. Вообще о ключилась. Т.е "кирпич". Проводили сложную спецоперацию как её зацепить троссом и оттащить обратно к компрессорной станции.
Оказалось раньше. Когда? А х.р знает в трубе свищ образовался. Перекрыли. Стравили газ, продули. Расскопали...... Сварщик заху, пардон забил лом как чопик и надежно обварил. И много лет лет лом никому не мешал. Пока об него не (помню, помню) вот ударилась японская чудо
юдомашина