Рашисты снова пытаются прорваться в Купянск через газовые трубы, — пресс-секретарь ОСО Трегубов

Российские военные возобновили попытки прорваться в Купянск Харьковской области и пытаются сделать это через Голубовку, расположенную к северу от города. Для продвижения используют газопроводы.

Об этом пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире "Суспільне Студія", сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Есть проблема. Это Голубовка, через которую россияне пытаются проникнуть в город. Они снова возобновили попытки проникнуть через Голубовку и через трубы. Там до сих пор остаются трубы, через которые с большими потерями, но тем не менее, россияне пытаются пролезть", — сказал Трегубов.

Также он отметил, что на левом берегу Оскола российские войска пытаются атаковать по всей линии разграничения.

"Особенно активно в сторону Кившаровки. Они лгут, что уже в Купянске-Вузловом, но они себе слишком льстят", - добавил Трегубов.

Что предшествовало?

Российские войска активизировали атаки дронами после улучшения погоды на Купянском направлении. Украинские военные уничтожают точки запуска и операторов БПЛА.

В декабре 2025 года 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" подорвал газопровод, который российские оккупанты использовали для инфильтрации личного состава на северную окраину Купянска.

