РФ пытается наступать на всех направлениях фронта, - Трегубов

Враг ведет активные боевые действия на различных участках фронта, в том числе на Купянском и Лиманском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Сейчас ситуация достаточно нестабильна, потому что россияне пытаются продвигаться по всем направлениям, дозируя и меняя эффективность. Бывают дни, когда они нажимали на Лиманщину или пытались продвигаться в Вовчанске. Я сейчас не могу выделить отдельное направление за неделю", — сказал он.

По его словам, россияне продолжают давление в окрестностях Купянска. На восточном берегу реки Оскол давление происходит постоянно.

"Если на правом берегу происходят попытки инфильтрации через Голубовку и через инфраструктурные объекты, в том числе через трубы, то там более или менее удается их останавливать. Там разрушена та инфраструктура, которой они пытаются пользоваться, хотя потери большие. Так что когда мы говорим о восточном берегу, там постоянное давление, у них есть резервы и они их активно задействуют", — добавил Трегубов.

Что предшествовало?

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Купянском направлении враг девять раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Кучеровка, Новая Кругляковка, Новоплатоновка, Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении Лимана, Дибровы, Шийковки и Дробышево.

