РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8662 посетителя онлайн
Новости
634 2

РФ пытается наступать на всех направлениях фронта, - Трегубов

На всех направлениях фронта продолжаются атаки РФ — заявили в ВСУ

Враг ведет активные боевые действия на различных участках фронта, в том числе на Купянском и Лиманском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сейчас ситуация достаточно нестабильна, потому что россияне пытаются продвигаться по всем направлениям, дозируя и меняя эффективность. Бывают дни, когда они нажимали на Лиманщину или пытались продвигаться в Вовчанске. Я сейчас не могу выделить отдельное направление за неделю", — сказал он.

По его словам, россияне продолжают давление в окрестностях Купянска. На восточном берегу реки Оскол давление происходит постоянно.

"Если на правом берегу происходят попытки инфильтрации через Голубовку и через инфраструктурные объекты, в том числе через трубы, то там более или менее удается их останавливать. Там разрушена та инфраструктура, которой они пытаются пользоваться, хотя потери большие. Так что когда мы говорим о восточном берегу, там постоянное давление, у них есть резервы и они их активно задействуют", — добавил Трегубов.

Что предшествовало?

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Купянском направлении враг девять раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Кучеровка, Новая Кругляковка, Новоплатоновка, Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении Лимана, Дибровы, Шийковки и Дробышево.

Автор: 

боевые действия (5942) Волчанск (519) Харьковская область (2569) Купянский район (713) Чугуевский район (362) Купянск (981)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну і що? всі політики говорять, що наша армія вбиває дуже багато росіян, то ж нема проблем
показать весь комментарий
27.04.2026 10:21 Ответить
Так намагається, чи все ж таки наступає?
показать весь комментарий
27.04.2026 10:43 Ответить
 
 