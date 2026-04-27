РФ пытается наступать на всех направлениях фронта, - Трегубов
Враг ведет активные боевые действия на различных участках фронта, в том числе на Купянском и Лиманском направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
"Сейчас ситуация достаточно нестабильна, потому что россияне пытаются продвигаться по всем направлениям, дозируя и меняя эффективность. Бывают дни, когда они нажимали на Лиманщину или пытались продвигаться в Вовчанске. Я сейчас не могу выделить отдельное направление за неделю", — сказал он.
По его словам, россияне продолжают давление в окрестностях Купянска. На восточном берегу реки Оскол давление происходит постоянно.
"Если на правом берегу происходят попытки инфильтрации через Голубовку и через инфраструктурные объекты, в том числе через трубы, то там более или менее удается их останавливать. Там разрушена та инфраструктура, которой они пытаются пользоваться, хотя потери большие. Так что когда мы говорим о восточном берегу, там постоянное давление, у них есть резервы и они их активно задействуют", — добавил Трегубов.
Что предшествовало?
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Купянском направлении враг девять раз атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Кучеровка, Новая Кругляковка, Новоплатоновка, Боровская Андреевка.
На Лиманском направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении Лимана, Дибровы, Шийковки и Дробышево.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль