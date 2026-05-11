РФ ежедневно проводит до 30 штурмов на юге, несмотря на заявления о "перемирии", - Силы обороны

На южном участке фронта российская армия сохраняет интенсивность атак почти на том же уровне, что и в предыдущие дни, несмотря на объявленное оккупантами "перемирие". При этом фиксируется значительное количество атак и активное использование беспилотников.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какая ситуация на Юге?

"Ситуацию, которая сейчас сложилась на юге, трудно назвать перемирием, поскольку противник продолжает штурмовые действия примерно на том же уровне. Их количество фактически не уменьшилось. За эти несколько дней, когда Россия объявляет так называемое "перемирие", фиксируется 25-30 штурмов", - сказал Волошин.

По его словам, только за последние дни на юге зафиксированы десятки штурмовых атак: 9 мая - 29, а 10 мая - 32 боевые столкновения, в том числе 27 атак на Гуляйпольском направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются продвинуться как можно дальше к Запорожью, - Волошин

Враг сократил применение авиации

В то же время Волошин отметил, что российские войска частично сократили применение авиации и ударных беспилотников типа "Шахед", но продолжают интенсивно использовать дроны-камикадзе и артиллерию.

"Можно отметить лишь то, что (враг. - Ред.) фактически не наносит ударов авиацией и не применяет корректируемые авиационные бомбы. Кроме того, прекратил наносить удары беспилотными летательными аппаратами типа "Шахед"/"Герань". За минувшие сутки зафиксировано три удара, хотя до этого так называемого "перемирия" он доводил это количество до 150 ударов "шахедами" по населенным пунктам южного направления", - отметил спикер.

Читайте также: РФ применяет мотоциклы и багги для штурмов на Александровском направлении, - Силы обороны юга

Волошин добавил, что противник не снижает интенсивность использования дронов-камикадзе, которых фиксируется до 2 тысяч на юге, а также около 300 разведывательных беспилотников в воздухе, что свидетельствует о сохранении высокого уровня боевой активности.