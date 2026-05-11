На Сумщині фіксують нову тактику РФ: ворог тисне на східний напрямок, - Трегубов

Російські війська змінили акценти на фронті та активніше намагаються створити зону контролю в прикордонних районах Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеефірі розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

"Наприклад, зараз росіяни активніше намагаються тиснути на східну Сумщину в нашій зоні відповідальності. Раніше це був зовсім не пріоритетний напрямок, тепер вони там намагаються створювати певну зону контролю в безпосередньому прикордонні", - зазначив Трегубов.

З огляду на географічні особливості та добре укріплені позиції Сил оборони, у ворога немає варіантів для зміни атакувальних дій на Харківському напрямку.

"У нас немає де, бо власне географія не залишає якихось альтернативних варіантів. Вони, звичайно, можуть намагатися сконцентрувати десь більше військ, а десь менше. Але, по-перше, зараз ознак таких немає, а по-друге, у нас лінія фронту не те щоб суцільна, але достатньо-таки вималювана. Вдарити у несподіваному місці, напевно, вже неможливо, бо немає у нас таких неприкритих місць, які б входили в зону відповідальності якогось корпусу, бригади чи загону станом принаймні на зараз", - запевнив Трегубов.

Що передувало?

На початку травня Трегубов наголошував, російські війська намагаються розширювати зону контролю в районі Грабовського та Миропільського в Сумській області. Тоді фіксувалися активні спроби росіян просуватися на захід, безпосередньо через кордон.

