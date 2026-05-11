В Сумской области фиксируют новую тактику РФ: враг давит на восточное направление, - Трегубов

Российские войска изменили приоритеты на фронте и более активно пытаются создать зону контроля в приграничных районах Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Например, сейчас россияне активнее пытаются давить на восточную Сумщину в нашей зоне ответственности. Раньше это было совсем не приоритетное направление, теперь они там пытаются создавать определенную зону контроля в непосредственной приграничной зоне", - отметил Трегубов.

Учитывая географические особенности и хорошо укрепленные позиции Сил обороны, у врага нет вариантов для изменения атакующих действий на Харьковском направлении.

"У нас нет где, потому что сама география не оставляет каких-либо альтернативных вариантов. Они, конечно, могут пытаться сконцентрировать где-то больше войск, а где-то меньше. Но, во-первых, сейчас признаков этого нет, а во-вторых, у нас линия фронта не то чтобы сплошная, но достаточно четко очерченная. Нанести удар в неожиданном месте, наверное, уже невозможно, потому что у нас нет таких неприкрытых мест, которые бы входили в зону ответственности какого-то корпуса, бригады или отряда по крайней мере на данный момент", - заверил Трегубов.

Что предшествовало?

В начале мая Трегубов отмечал, что российские войска пытаются расширять зону контроля в районе Грабовского и Миропольского в Сумской области. Тогда фиксировались активные попытки россиян продвигаться на запад, непосредственно через границу.

