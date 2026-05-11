Оккупанты подают ложные отчеты командованию, что влияет на их дальнейшие штурмы, - Силы обороны
Российские командиры подают ложные доклады о якобы занятых населенных пунктах, что приводит к дезорганизации действий артиллерии и штурмовых подразделений.
Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно?
"На Ореховском направлении командование российских штурмовых подразделений подало в российский высший штаб фиктивный доклад о якобы захвате населенных пунктов Лукьяновское и Магдалиновка", - отметил он.
По словам спикера, из-за этих искаженных данных российские артиллерийские подразделения получили карты с ложной информацией, что привело к отсутствию согласованности между штурмовыми и огневыми подразделениями во время боевых действий.
"И на самом деле, когда российские штурмовики пытаются продвинуться вперед, они просят артиллерийской поддержки, чтобы та обстреливала наши позиции, в частности - Лукьяновку и Магдалиновку, но артиллеристы говорят, что это все неправда, и фактически российские штурмовики остались без артиллерийской поддержки", - сказал Волошин.
Также, добавил спикер, из-за таких фиктивных отчетов российские подразделения действуют несогласованно, не получая поддержки ни от артиллерии, ни от подразделений дронов, что существенно затрудняет их штурмовые действия.
