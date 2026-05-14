РФ активізувала штурми на Оріхівському напрямку, намагаючись просунутися до Запоріжжя, - Сили оборони
Російські війська активізували наступальні дії поблизу Оріхівського напрямку та намагаються створити плацдарми ближче до Запоріжжя.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
"Росіяни відновили активні штурми на Оріхівському напрямку, тому що ми тут раніше фіксували три-п'ять, а за минулу добу зафіксовано вісім", - сказав Волошин.
За його словами, ворог активізувався поблизу Степногірська, а також у районах населених пунктів Щербаки та Малі Щербаки.
"Тут він прагне прорватись у північному напрямку, взяти під контроль певні плацдарми, які ближче до Запоріжжя, для того, щоб тримати та нашу логістику під вогневим контролем, і завдавати ударів при нагоді по обласному центру", - зазначив речник.
Що передувало?
Сили оборони України активно протидіють російським військам у районі Комишувахи Запорізької області та не допускають просування ворога вглиб української оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль