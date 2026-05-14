РФ активізувала штурми на Оріхівському напрямку, намагаючись просунутися до Запоріжжя, - Сили оборони

Оріхівський напрямок: РФ збільшила кількість штурмів і тисне в бік Запоріжжя

Російські війська активізували наступальні дії поблизу Оріхівського напрямку та намагаються створити плацдарми ближче до Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Росіяни відновили активні штурми на Оріхівському напрямку, тому що ми тут раніше фіксували три-п'ять, а за минулу добу зафіксовано вісім", - сказав Волошин.

За його словами, ворог активізувався поблизу Степногірська, а також у районах населених пунктів Щербаки та Малі Щербаки.

"Тут він прагне прорватись у північному напрямку, взяти під контроль певні плацдарми, які ближче до Запоріжжя, для того, щоб тримати та нашу логістику під вогневим контролем, і завдавати ударів при нагоді по обласному центру", - зазначив речник.

Що передувало?

Сили оборони України активно протидіють російським військам у районі Комишувахи Запорізької області та не допускають просування ворога вглиб української оборони.

Я так розумію,що Гуляйполе все.Тепер Оріхівський напрямок.Наступним буде Запорожський напрямок?
14.05.2026 12:59 Відповісти
Майже все😿, там просто за Гуляйполем через 3-5 км зразу йде село Гуляйпільське, що дає змогу ще довгенько крутити словосполученнями, типу " на гуляйпільському напрямку", " в районі гуляйпільщини", " під Гуляйполем" і ТД. Короче....
14.05.2026 14:16 Відповісти
 
 