РФ активізувала штурми на Оріхівському напрямку, намагаючись просунутися до Запоріжжя, - Сили оборони

Російські війська активізували наступальні дії поблизу Оріхівського напрямку та намагаються створити плацдарми ближче до Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеефірі заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Росіяни відновили активні штурми на Оріхівському напрямку, тому що ми тут раніше фіксували три-п'ять, а за минулу добу зафіксовано вісім", - сказав Волошин.

За його словами, ворог активізувався поблизу Степногірська, а також у районах населених пунктів Щербаки та Малі Щербаки.

"Тут він прагне прорватись у північному напрямку, взяти під контроль певні плацдарми, які ближче до Запоріжжя, для того, щоб тримати та нашу логістику під вогневим контролем, і завдавати ударів при нагоді по обласному центру", - зазначив речник.

Що передувало?

Сили оборони України активно протидіють російським військам у районі Комишувахи Запорізької області та не допускають просування ворога вглиб української оборони.

