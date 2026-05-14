РФ усиливает давление на Купянск с севера, но эффективность наступления снижается, - Трегубов

Оккупанты пытаются усилить давление на Купянск, но не достигают ожидаемых результатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Россияне пытаются прорвать Купянск ссевера, давить на него через Голубовку, просто теперь - с меньшей эффективностью, чем они могли надеяться до этого. Ситуация в этом плане остается неизменной, просто эффективность падает", - отметил Трегубов.

По его словам, российские войска до сих пор имеют незначительные группы непосредственно в Купянске и продолжают попытки давления на город с северного направления.

"Они определили для себя в обещаниях, докладах, что есть продвижение в определенном направлении, и если его даже на самом деле нет, просто пытаются его демонстрировать, хотя бы перемещением войск", - отметил спикер.

Российские заявления о ситуации на Харьковщине не соответствуют реальности

Трегубов заявил, что подобная ситуация наблюдается по всей Харьковской области.

По его словам, российские карты и публичные заявления часто существенно искажают реальную обстановку на Лиманском, Купянском и Южно-Слобожанском направлениях. Он подчеркнул, что информация, которую распространяет враг, нередко не соответствует фактическому положению дел на фронте.

Поситлює тиск, але ефективність знижується....Ну плять МАЙЖЕ зрозуміло
14.05.2026 11:44 Ответить
путлєр війну пустив у довгу - солдат йому не жалко - Трегубову це невідомо? - 10 м сьогодні - 50 м завтра - лізуть
14.05.2026 11:49 Ответить
 
 