РФ усиливает давление на Купянск с севера, но эффективность наступления снижается, - Трегубов

Оккупанты пытаются усилить давление на Купянск, но не достигают ожидаемых результатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Россияне пытаются прорвать Купянск ссевера, давить на него через Голубовку, просто теперь - с меньшей эффективностью, чем они могли надеяться до этого. Ситуация в этом плане остается неизменной, просто эффективность падает", - отметил Трегубов.

По его словам, российские войска до сих пор имеют незначительные группы непосредственно в Купянске и продолжают попытки давления на город с северного направления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сырский обсудил с командованием "Хартії" ситуацию на Южно-Слобожанском направлении. ФОТОрепортаж

"Они определили для себя в обещаниях, докладах, что есть продвижение в определенном направлении, и если его даже на самом деле нет, просто пытаются его демонстрировать, хотя бы перемещением войск", - отметил спикер.

Российские заявления о ситуации на Харьковщине не соответствуют реальности

Трегубов заявил, что подобная ситуация наблюдается по всей Харьковской области.

По его словам, российские карты и публичные заявления часто существенно искажают реальную обстановку на Лиманском, Купянском и Южно-Слобожанском направлениях. Он подчеркнул, что информация, которую распространяет враг, нередко не соответствует фактическому положению дел на фронте.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десантники 77-й бригады уничтожили танк, артиллерию, "Шахеды" и пехоту оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО