Сырский обсудил с командованием "Хартии" ситуацию на Южно-Слобожанском направлении. ФОТОРЕПОРТАЖ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия", который ведет оборонительные действия на Южно-Слобожанском направлении.
Об этом оннаписал вTelegram, сообщает Цензор.НЕТ.
"В ходе рабочей поездки обсудили с командиром корпуса полковником Игорем Оболенским и командным составом текущую обстановку на подступах к Купянску, вопросы взаимодействия с другими подразделениями в районе ответственности, их наработки и предложения относительно действий в меняющихся условиях", - отметил Главнокомандующий.
Каковы приоритетные задачи?
Среди приоритетных задач:
- эффективное противодействие вражеским БПЛА,
- логистика,
- фортификационное оборудование и инженерные заграждения,
- подготовка личного состава,
- ротация военнослужащих, непосредственно выполняющих задачи на передовой, их обеспечение, и самое важное –
- сохранение жизней наших воинов.
"Благодарен военнослужащим "Хартии" за качественное выполнение боевых задач, за уничтоженных российских оккупантов и сохраненную территорию Украины. Борьба продолжается. Слава Украине!", - добавил Сырский.
Ранее командир взвода беспилотных систем бригады"Хартия" Юрий Бутусов писал, что сейчас тысячи иностранцев готовы присоединиться к украинской пехоте, однако государственное финансирование их перевозки до сих пор находится на этапе согласования.
