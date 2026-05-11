Сырский обсудил с командованием "Хартии" ситуацию на Южно-Слобожанском направлении. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия", который ведет оборонительные действия на Южно-Слобожанском направлении.

Об этом оннаписал вTelegram, сообщает Цензор.НЕТ.

"В ходе рабочей поездки обсудили с командиром корпуса полковником Игорем Оболенским и командным составом текущую обстановку на подступах к Купянску, вопросы взаимодействия с другими подразделениями в районе ответственности, их наработки и предложения относительно действий в меняющихся условиях", - отметил Главнокомандующий.

Каковы приоритетные задачи?

Среди приоритетных задач:

  • эффективное противодействие вражеским БПЛА,
  • логистика,
  • фортификационное оборудование и инженерные заграждения,
  • подготовка личного состава,
  • ротация военнослужащих, непосредственно выполняющих задачи на передовой, их обеспечение, и самое важное –
  • сохранение жизней наших воинов.

"Благодарен военнослужащим "Хартии" за качественное выполнение боевых задач, за уничтоженных российских оккупантов и сохраненную территорию Украины. Борьба продолжается. Слава Украине!", - добавил Сырский.

Ранее командир взвода беспилотных систем бригады"Хартия" Юрий Бутусов писал, что сейчас тысячи иностранцев готовы присоединиться к украинской пехоте, однако государственное финансирование их перевозки до сих пор находится на этапе согласования.

обговорили з командиром корпусу полковником Ігорем Оболєнським ...

Корнет Оболенский, налейте вина ...
11.05.2026 14:36 Ответить
" дешева совкова показуха " розрахована на "мудрий наріт"
11.05.2026 14:59 Ответить
 
 