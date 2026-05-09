Тысячи иностранных добровольцев готовы присоединиться к "Хартии", но из-за нехватки средств их не могут завезти, — Бутусов. ВИДЕО

В настоящее время тысячи иностранцев готовы присоединиться к украинской пехоте, однако государственное финансирование их перевозки до сих пор находится на стадии согласования.

Об этом в соцсети Facebook написал командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

Успешная штурмовая операция под Волчанском

Как рассказал Бутусов, 23-й штурмовой полк "Р. У. Г." 2-го корпуса НГУ "Хартия", в рядах которого воюют иностранные добровольцы из Латинской Америки, провел успешную штурмовую операцию под Волчанском.

"Имел честь участвовать в первой боевой операции под Волчанском вновь созданного 23-го штурмового полка РУГ 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия". Все эти смелые и решительные атаки на видео провели иностранные добровольцы из Латинской Америки, украинцы на штурм не направлялись, а осуществляли разведку и поражение дронами, огневую поддержку, управление и обеспечение", — рассказал командир.

По его словам, все иностранные бойцы завезены на частные средства украинских предпринимателей, которых привлекла "Хартия", поскольку государство пока не может обеспечить механизм финансирования трансферов иностранных добровольцев — хотя деньги в бюджете заложены, но не выделяются.

Тысячи добровольцев готовы присоединиться 

"Из-за этого буквально тысячи добровольцев ждут отправки в "Хартию", но мы не можем их завезти просто из-за нехватки средств. Тысячи здоровых мотивированных людей, которые готовы идти в украинскую пехоту, чтобы не пришлось ловить на улицах украинских граждан, чтобы не пришлось принуждать, заставлять, заталкивать на нуль", — заявил Бутусов.

Поэтому пока государственное финансирование продолжает согласовываться, командир призывает тех, у кого есть возможность, профинансировать привоз иностранцев.

"Поэтому, если у кого-то есть возможность профинансировать привоз иностранцев, пока государство координирует свои действия, "Хартия" будет очень благодарна, я свяжусь с нашими рекрутерами и командиром полка Гамлетом Авагяном. Чем больше иностранных бойцов мы завезем — тем меньше украинцев нужно будет держать на передовой. А воюют латиноамериканцы мужественно, можете посмотреть некоторые фрагменты боевых действий на видео", — добавил военный.

  • Ранее сообщалось, что в апреле-мае 2026 года бойцы 23-го штурмового полка "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия" провели штурмовую операцию на Волчанском направлении, в ходе которой штурмовые группы пересекли линию боевого столкновения и провели зачистку переднего края обороны противника в глубину до ротного опорного пункта.

Топ комментарии
Так це давно відомо. Слугі народу так потужно крадуть гроші, що на найманців немає грошей. А наші життя нікому не цікаві.
09.05.2026 18:41 Ответить
на двушку на маскву, на мародерство є а на війну немає?? В тилу 70% військових не можуть роздуплити шоблу щажирівших мародерів??
09.05.2026 18:43 Ответить
Є на індійців по 150000 грн на одну особу, і жрачка є і житло і зп є більша ніж для українців. І все за рахунок держбюджету. Правда не для війни проти рашистів, щось там будувати для "дінастії" кооператву"озеро" будуватимуть.
09.05.2026 18:55 Ответить
Хочеш сказати, що якщо тобі особисто будуть давати 60 тисяч доларів на місяць, то ти перестанеш ховатися та вступиш до війська? А друге, за 60 тис в місяць вічнозелених до української армії прийде служити американський генерал рядовим. Щось ти трохи спи... спинився не на тій цифрі.
09.05.2026 20:01 Ответить
Я колись навчався в школі арифметики плюс знаю скільки днів має один місяць. Це не складно. Ти також можеш порахувати. На калькуляторі. Може перестанеш нести муйню.
09.05.2026 20:12 Ответить
А скільки? Ось тільки недавно видали наказ щоб не більше двох місяців перебували на передовій. Після на ротацію в тил. Чи передова, у твоєму розумінні, це коли виглянув з окопу та ведеш вогневий контакт це на передовій. Як тільки присів змінити рожок цей час не враховується - ти вже в тилу.
09.05.2026 20:25 Ответить
кошти є! в кишенях у зеленої банди!ну на зарплату индусом -будівельникам гроші є! пояснюю- замість українців яких кидають на фрнот з копійчиними зарплатами завезуть індусів! план команди зелі!
09.05.2026 18:55 Ответить
Оманський з КабМіндічами та миловановим і свириденко, гроші на шламбаумах з Українців мародерять на двушечки для ******!! А за гроші добровольцям для захисту України, не на часі … Це ж не вагнерівців чи беркутня !!!
Так, упродовж 7 років, і гадять особи за регламентом КМУ і ВРУ з Урядового кварталу, допомагаючи ****** з орками!! Акакаяразніца ….
09.05.2026 18:56 Ответить
А навіщо вони? Є ж безкоштовний ресурс та вільні залишки,яких виловлюють,як собак!
09.05.2026 18:58 Ответить
Не буде грошей - не буде й найманців. Безкоштовно захищати Україну ніхто не буде.
09.05.2026 18:58 Ответить
Як це? Ц Франківську на індусів є по 800 баксів плюс житло.
09.05.2026 19:08 Ответить
НІЧОГО - бо план такий

Помирати будуть українці а іноземці замість них жити в Україні
09.05.2026 19:10 Ответить
В нас лишні мільярди для тих, хто займає хлібні посади і ніколи не піде воювати за Україну. А для тих, хто може воювати - коштів немає. Дуже дорого для нас обійшлися вибори 2019 року і їх результат міндічі.
09.05.2026 19:11 Ответить
UГрошей в Україні більш ніж достатньо. Але в зелених ліквідаторів зовсім інша мета, це знищення українців і завезення індусів. Українці можуть на щось претендувати в Україні, а індуси це мігранти, і ле це не звважає їм надавати білшу зарплату ніж військовим ЗСУ. Ганьба зеленим вишкребкам.
09.05.2026 19:13 Ответить
Зеоені падли все крадуть
09.05.2026 19:18 Ответить
Зате аферисту Штіллєрману гроші з бюджету найшли миттєво...
09.05.2026 19:26 Ответить
Очень странная история. Т.е добровольцы есть но нет денег их привезти? Они с Марса? Самое дорогое направление в аэропорту Берлина менее 2000€. Если нет денег на билет, то чем им потом собираются зарплату платить?
Непонятно...
09.05.2026 19:26 Ответить
Мабуть білети замовляють держоргани, десь була інформацію про чомусь космічні ціни цих білетів хоча можна знайти дешевше.
09.05.2026 19:36 Ответить
Зелена влада зробила ставку на майже безкоштовних 30, 40, 50, 60+ безправних кріпаків, пофіг, косі криві, штурм посадки по завєтам кацапа сирка.
09.05.2026 19:26 Ответить
Для чого платити, якщо можна не платити?
09.05.2026 19:30 Ответить
Треба потрясти тих,в кого землі,заводи, копалини.Хай дають гроші на зброю та найманців.Хай захищають свої багатства.Чому повинен Микола чи Петро вмирати,щоб захистити їх майно?Ахметов хай захищає своє-Укренерго підвищує платіжки людям,за зруйноване кацапами обладнання платимо ми,А він покупає елітне житло.А хлопців ловлять та відправляють вмирати,щоб ця падла не втратила майно.Проста людина нічого не має,але повинна щось захищати.змирати,А для багатих патріотизму не існує
09.05.2026 19:46 Ответить
Зато завозять індуську робочу силу, ну і всяким міндічам же теж треба щось красти
09.05.2026 19:51 Ответить
Необхідно ще підбирати командирів що керують інозмецями, їх забезпечення і також повернення загиблих додому.

Це основні претензії від іноземців що повернулись додому, вони в своїй прессі розповідають що їх кидають як гарматне мясо без розвідки і підтримки і не рекомендують через це сюди їхати.
09.05.2026 19:56 Ответить
Боже які ви недолугі(вибачте), як голосить прислів"я -чому дурний бо бідний чому бідний бо дурний,та на останок "не шукайте в зе-гімні малини"
09.05.2026 19:57 Ответить
Цого не висточае??Коштів??? )))Просто ви незнаете деїх брати
09.05.2026 20:19 Ответить
Об этом говорят уже года 3. Финансирование европы, помощь и агитация официальная в обмен на боевой опыт ваших армий и военных структур. Бабки нормальные за счет европы и наш 60/40, доп плюшки в виде гражданства после года на нуле, плюшки поступления в вуз, пильги разные и вперед. Но проще же Микол в бус кидать 50 летних в надежде что стрелять не начнут в ответ
09.05.2026 20:36 Ответить
Територія ОЕЗ «Алабуга», де росіяни виготовляють «шахеди», за останній рік розширилась на 340 га - Радіо Свобода

Протягом року московити побудували на території виробництва нові ангари, виробничі приміщення та гуртожитки для робітників.

Також навколо виробництва було виявлено не менше 20 веж для ППО.
09.05.2026 20:42 Ответить
 
 