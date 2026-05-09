Тысячи иностранных добровольцев готовы присоединиться к "Хартии", но из-за нехватки средств их не могут завезти, — Бутусов. ВИДЕО

В настоящее время тысячи иностранцев готовы присоединиться к украинской пехоте, однако государственное финансирование их перевозки до сих пор находится на стадии согласования.

Об этом в соцсети Facebook написал командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.

Успешная штурмовая операция под Волчанском

Как рассказал Бутусов, 23-й штурмовой полк "Р. У. Г." 2-го корпуса НГУ "Хартия", в рядах которого воюют иностранные добровольцы из Латинской Америки, провел успешную штурмовую операцию под Волчанском.

"Имел честь участвовать в первой боевой операции под Волчанском вновь созданного 23-го штурмового полка РУГ 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия". Все эти смелые и решительные атаки на видео провели иностранные добровольцы из Латинской Америки, украинцы на штурм не направлялись, а осуществляли разведку и поражение дронами, огневую поддержку, управление и обеспечение", — рассказал командир.

По его словам, все иностранные бойцы завезены на частные средства украинских предпринимателей, которых привлекла "Хартия", поскольку государство пока не может обеспечить механизм финансирования трансферов иностранных добровольцев — хотя деньги в бюджете заложены, но не выделяются.

Тысячи добровольцев готовы присоединиться

"Из-за этого буквально тысячи добровольцев ждут отправки в "Хартию", но мы не можем их завезти просто из-за нехватки средств. Тысячи здоровых мотивированных людей, которые готовы идти в украинскую пехоту, чтобы не пришлось ловить на улицах украинских граждан, чтобы не пришлось принуждать, заставлять, заталкивать на нуль", — заявил Бутусов.

Поэтому пока государственное финансирование продолжает согласовываться, командир призывает тех, у кого есть возможность, профинансировать привоз иностранцев.

"Поэтому, если у кого-то есть возможность профинансировать привоз иностранцев, пока государство координирует свои действия, "Хартия" будет очень благодарна, я свяжусь с нашими рекрутерами и командиром полка Гамлетом Авагяном. Чем больше иностранных бойцов мы завезем — тем меньше украинцев нужно будет держать на передовой. А воюют латиноамериканцы мужественно, можете посмотреть некоторые фрагменты боевых действий на видео", — добавил военный.

Ранее сообщалось, что в апреле-мае 2026 года бойцы 23-го штурмового полка "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия" провели штурмовую операцию на Волчанском направлении, в ходе которой штурмовые группы пересекли линию боевого столкновения и провели зачистку переднего края обороны противника в глубину до ротного опорного пункта.

