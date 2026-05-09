Тысячи иностранных добровольцев готовы присоединиться к "Хартии", но из-за нехватки средств их не могут завезти, — Бутусов. ВИДЕО
В настоящее время тысячи иностранцев готовы присоединиться к украинской пехоте, однако государственное финансирование их перевозки до сих пор находится на стадии согласования.
Об этом в соцсети Facebook написал командир взвода беспилотных систем бригады "Хартия" Юрий Бутусов, сообщает Цензор.НЕТ.
Успешная штурмовая операция под Волчанском
Как рассказал Бутусов, 23-й штурмовой полк "Р. У. Г." 2-го корпуса НГУ "Хартия", в рядах которого воюют иностранные добровольцы из Латинской Америки, провел успешную штурмовую операцию под Волчанском.
"Имел честь участвовать в первой боевой операции под Волчанском вновь созданного 23-го штурмового полка РУГ 2-го корпуса Нацгвардии "Хартия". Все эти смелые и решительные атаки на видео провели иностранные добровольцы из Латинской Америки, украинцы на штурм не направлялись, а осуществляли разведку и поражение дронами, огневую поддержку, управление и обеспечение", — рассказал командир.
По его словам, все иностранные бойцы завезены на частные средства украинских предпринимателей, которых привлекла "Хартия", поскольку государство пока не может обеспечить механизм финансирования трансферов иностранных добровольцев — хотя деньги в бюджете заложены, но не выделяются.
Тысячи добровольцев готовы присоединиться
"Из-за этого буквально тысячи добровольцев ждут отправки в "Хартию", но мы не можем их завезти просто из-за нехватки средств. Тысячи здоровых мотивированных людей, которые готовы идти в украинскую пехоту, чтобы не пришлось ловить на улицах украинских граждан, чтобы не пришлось принуждать, заставлять, заталкивать на нуль", — заявил Бутусов.
Поэтому пока государственное финансирование продолжает согласовываться, командир призывает тех, у кого есть возможность, профинансировать привоз иностранцев.
"Поэтому, если у кого-то есть возможность профинансировать привоз иностранцев, пока государство координирует свои действия, "Хартия" будет очень благодарна, я свяжусь с нашими рекрутерами и командиром полка Гамлетом Авагяном. Чем больше иностранных бойцов мы завезем — тем меньше украинцев нужно будет держать на передовой. А воюют латиноамериканцы мужественно, можете посмотреть некоторые фрагменты боевых действий на видео", — добавил военный.
- Ранее сообщалось, что в апреле-мае 2026 года бойцы 23-го штурмового полка "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия" провели штурмовую операцию на Волчанском направлении, в ходе которой штурмовые группы пересекли линию боевого столкновения и провели зачистку переднего края обороны противника в глубину до ротного опорного пункта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
кооператву"озеро" будуватимуть.
Так, упродовж 7 років, і гадять особи за регламентом КМУ і ВРУ з Урядового кварталу, допомагаючи ****** з орками!! Акакаяразніца ….
Помирати будуть українці а іноземці замість них жити в Україні
Непонятно...
Це основні претензії від іноземців що повернулись додому, вони в своїй прессі розповідають що їх кидають як гарматне мясо без розвідки і підтримки і не рекомендують через це сюди їхати.
Протягом року московити побудували на території виробництва нові ангари, виробничі приміщення та гуртожитки для робітників.
Також навколо виробництва було виявлено не менше 20 веж для ППО.