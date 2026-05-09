Тисячі іноземних добровольців готові долучитися до "Хартії", але через брак коштів їх не можуть завезти, - Бутусов. ВIДЕО
Наразі тисячі іноземців готові долучитися до української піхоти, проте державне фінансування їхнього трансферу досі перебуває на етапі узгодження.
Про це в соцмережі фейсбук написав командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.
Успішна штурмова операція під Вовчанськом
Як розповів Бутусов, 23-й штурмовий полк "Р. У. Г." 2-го корпусу НГУ "Хартія", в лавах якого воюють іноземні добровольці з Латинської Америки, провів успішну штурмову операцію під Вовчанськом.
"Мав честь брати участь у першій бойовій операції під Вовчанськом знов створеного 23-го штурмового полку РУГ 2-го корпуса Нацгвардії "Хартія". Усі ці сміливі та рішучі атаки на відео провели іноземні добровольці з Латинської Америки, українці на штурм не направлялись, а здійснювали розвідку та ураження дронами, вогневу підтримку, управління та забезпечення", - розповів командир.
За його словами, всі ці іноземні бійці завезені за приватні кошти українських підприємців, яких залучила "Хартія", оскільки держава поки що не може забезпечити механізм фінансування трансферів іноземних добровольців - хоча гроші у бюджеті закладені, але не виділяються.
Тисячі добровольців готові долучитися
"Через це буквально тисячі добровольців чекають на відправку у "Хартію", але ми не можемо їх завезти просто через брак коштів. Тисячі здорових вмотивованих людей, які готові йти в українську піхоту, щоб не треба було ловити на вулицях українських громадян, щоб не треба було бусифікувати, примушувати, запихувати на нуль", - заявив Бутусов.
Тож поки державне фінансування продовжує узгоджуватись, командир закликає тих, в кого є можливість, профінансувати завезення іноземців.
"Тому якщо хтось має можливість профінансувати завезення іноземців, поки держава координується, "Хартія" буде дуже вдячна, я зконтактую з нашими рекрутерами та командиром полку Гамлетом Авагяном. Чим більше іноземних бійців ми завеземо - тим менше українців буде необхідно тримати на нулі. А воюють латиноамериканці мужньо, можете подивитись деякі фрагменти бойової роботи на відео", - додав військовий.
- Раніше повідомляося, що у квітні-травні 2026 року бійці 23-го штурмового полку "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія" провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку, у ході якої штурмові групи перетнули лінію бойового зіткнення та провели зачистку переднього краю оборони противника в глибину до ротного опорного пункту.
Помирати будуть українці а іноземці замість них жити в Україні
Це основні претензії від іноземців що повернулись додому, вони в своїй прессі розповідають що їх кидають як гарматне мясо без розвідки і підтримки і не рекомендують через це сюди їхати.
