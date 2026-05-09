Тисячі іноземних добровольців готові долучитися до "Хартії", але через брак коштів їх не можуть завезти, - Бутусов. ВIДЕО

Наразі тисячі іноземців готові долучитися до української піхоти, проте державне фінансування їхнього трансферу досі перебуває на етапі узгодження.

Про це в соцмережі фейсбук написав командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов, інформує Цензор.НЕТ.

Успішна штурмова операція під Вовчанськом

Як розповів Бутусов, 23-й штурмовий полк "Р. У. Г." 2-го корпусу НГУ "Хартія", в лавах якого воюють іноземні добровольці з Латинської Америки, провів успішну штурмову операцію під Вовчанськом.

"Мав честь брати участь у першій бойовій операції під Вовчанськом знов створеного 23-го штурмового полку РУГ 2-го корпуса Нацгвардії "Хартія". Усі ці сміливі та рішучі атаки на відео провели іноземні добровольці з Латинської Америки, українці на штурм не направлялись, а здійснювали розвідку та ураження дронами, вогневу підтримку, управління та забезпечення", - розповів командир.

За його словами, всі ці іноземні бійці завезені за приватні кошти українських підприємців, яких залучила "Хартія", оскільки держава поки що не може забезпечити механізм фінансування трансферів іноземних добровольців - хоча гроші у бюджеті закладені, але не виділяються.

Тисячі добровольців готові долучитися 

"Через це буквально тисячі добровольців чекають на відправку у "Хартію", але ми не можемо їх завезти просто через брак коштів. Тисячі здорових вмотивованих людей, які готові йти в українську піхоту, щоб не треба було ловити на вулицях українських громадян, щоб не треба було бусифікувати, примушувати, запихувати на нуль", - заявив Бутусов.

Тож поки державне фінансування продовжує узгоджуватись, командир закликає тих, в кого є можливість, профінансувати завезення іноземців.

"Тому якщо хтось має можливість профінансувати завезення іноземців, поки держава координується, "Хартія" буде дуже вдячна, я зконтактую з нашими рекрутерами та командиром полку Гамлетом Авагяном. Чим більше іноземних бійців ми завеземо - тим менше українців буде необхідно тримати на нулі. А воюють латиноамериканці мужньо, можете подивитись деякі фрагменти бойової роботи на відео", - додав військовий.

  • Раніше повідомляося, що у квітні-травні 2026 року бійці 23-го штурмового полку "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія" провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку, у ході якої штурмові групи перетнули лінію бойового зіткнення та провели зачистку переднього краю оборони противника в глибину до ротного опорного пункту.

Топ коментарі
Так це давно відомо. Слугі народу так потужно крадуть гроші, що на найманців немає грошей. А наші життя нікому не цікаві.
09.05.2026 18:41 Відповісти
на двушку на маскву, на мародерство є а на війну немає?? В тилу 70% військових не можуть роздуплити шоблу щажирівших мародерів??
09.05.2026 18:43 Відповісти
Є на індійців по 150000 грн на одну особу, і жрачка є і житло і зп є більша ніж для українців. І все за рахунок держбюджету. Правда не для війни проти рашистів, щось там будувати для "дінастії" кооператву"озеро" будуватимуть.
09.05.2026 18:55 Відповісти
Хочеш сказати, що якщо тобі особисто будуть давати 60 тисяч доларів на місяць, то ти перестанеш ховатися та вступиш до війська? А друге, за 60 тис в місяць вічнозелених до української армії прийде служити американський генерал рядовим. Щось ти трохи спи... спинився не на тій цифрі.
09.05.2026 20:01 Відповісти
Я колись навчався в школі арифметики плюс знаю скільки днів має один місяць. Це не складно. Ти також можеш порахувати. На калькуляторі. Може перестанеш нести муйню.
09.05.2026 20:12 Відповісти
А скільки? Ось тільки недавно видали наказ щоб не більше двох місяців перебували на передовій. Після на ротацію в тил. Чи передова, у твоєму розумінні, це коли виглянув з окопу та ведеш вогневий контакт це на передовій. Як тільки присів змінити рожок цей час не враховується - ти вже в тилу.
09.05.2026 20:25 Відповісти
Щоб ти здох зеленомордий та твоя шобла
10.05.2026 14:14 Відповісти
кошти є! в кишенях у зеленої банди!ну на зарплату индусом -будівельникам гроші є! пояснюю- замість українців яких кидають на фрнот з копійчиними зарплатами завезуть індусів! план команди зелі!
09.05.2026 18:55 Відповісти
Оманський з КабМіндічами та миловановим і свириденко, гроші на шламбаумах з Українців мародерять на двушечки для ******!! А за гроші добровольцям для захисту України, не на часі … Це ж не вагнерівців чи беркутня !!!
Так, упродовж 7 років, і гадять особи за регламентом КМУ і ВРУ з Урядового кварталу, допомагаючи ****** з орками!! Акакаяразніца ….
09.05.2026 18:56 Відповісти
А навіщо вони? Є ж безкоштовний ресурс та вільні залишки,яких виловлюють,як собак!
09.05.2026 18:58 Відповісти
Не буде грошей - не буде й найманців. Безкоштовно захищати Україну ніхто не буде.
09.05.2026 18:58 Відповісти
Як це? Ц Франківську на індусів є по 800 баксів плюс житло.
09.05.2026 19:08 Відповісти
НІЧОГО - бо план такий

Помирати будуть українці а іноземці замість них жити в Україні
09.05.2026 19:10 Відповісти
В нас лишні мільярди для тих, хто займає хлібні посади і ніколи не піде воювати за Україну. А для тих, хто може воювати - коштів немає. Дуже дорого для нас обійшлися вибори 2019 року і їх результат міндічі.
09.05.2026 19:11 Відповісти
UГрошей в Україні більш ніж достатньо. Але в зелених ліквідаторів зовсім інша мета, це знищення українців і завезення індусів. Українці можуть на щось претендувати в Україні, а індуси це мігранти, і ле це не звважає їм надавати білшу зарплату ніж військовим ЗСУ. Ганьба зеленим вишкребкам.
09.05.2026 19:13 Відповісти
Зеоені падли все крадуть
09.05.2026 19:18 Відповісти
Зате аферисту Штіллєрману гроші з бюджету найшли миттєво...
09.05.2026 19:26 Відповісти
Очень странная история. Т.е добровольцы есть но нет денег их привезти? Они с Марса? Самое дорогое направление в аэропорту Берлина менее 2000€. Если нет денег на билет, то чем им потом собираются зарплату платить?
Непонятно...
09.05.2026 19:26 Відповісти
Мабуть білети замовляють держоргани, десь була інформацію про чомусь космічні ціни цих білетів хоча можна знайти дешевше.
09.05.2026 19:36 Відповісти
Зелена влада зробила ставку на майже безкоштовних 30, 40, 50, 60+ безправних кріпаків, пофіг, косі криві, штурм посадки по завєтам кацапа сирка.
09.05.2026 19:26 Відповісти
Для чого платити, якщо можна не платити?
09.05.2026 19:30 Відповісти
Треба потрясти тих,в кого землі,заводи, копалини.Хай дають гроші на зброю та найманців.Хай захищають свої багатства.Чому повинен Микола чи Петро вмирати,щоб захистити їх майно?Ахметов хай захищає своє-Укренерго підвищує платіжки людям,за зруйноване кацапами обладнання платимо ми,А він покупає елітне житло.А хлопців ловлять та відправляють вмирати,щоб ця падла не втратила майно.Проста людина нічого не має,але повинна щось захищати.змирати,А для багатих патріотизму не існує
09.05.2026 19:46 Відповісти
Зато завозять індуську робочу силу, ну і всяким міндічам же теж треба щось красти
09.05.2026 19:51 Відповісти
Необхідно ще підбирати командирів що керують інозмецями, їх забезпечення і також повернення загиблих додому.

Це основні претензії від іноземців що повернулись додому, вони в своїй прессі розповідають що їх кидають як гарматне мясо без розвідки і підтримки і не рекомендують через це сюди їхати.
09.05.2026 19:56 Відповісти
Боже які ви недолугі(вибачте), як голосить прислів"я -чому дурний бо бідний чому бідний бо дурний,та на останок "не шукайте в зе-гімні малини"
09.05.2026 19:57 Відповісти
Цого не висточае??Коштів??? )))Просто ви незнаете деїх брати
09.05.2026 20:19 Відповісти
Об этом говорят уже года 3. Финансирование европы, помощь и агитация официальная в обмен на боевой опыт ваших армий и военных структур. Бабки нормальные за счет европы и наш 60/40, доп плюшки в виде гражданства после года на нуле, плюшки поступления в вуз, пильги разные и вперед. Но проще же Микол в бус кидать 50 летних в надежде что стрелять не начнут в ответ
09.05.2026 20:36 Відповісти
Територія ОЕЗ «Алабуга», де росіяни виготовляють «шахеди», за останній рік розширилась на 340 га - Радіо Свобода

Протягом року московити побудували на території виробництва нові ангари, виробничі приміщення та гуртожитки для робітників.

Також навколо виробництва було виявлено не менше 20 веж для ППО.
09.05.2026 20:42 Відповісти
 
 