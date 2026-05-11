Россия активизировала ротацию и логистику на Купянском и Лиманском направлениях, - Трегубов

В последнее время российские войска сосредоточили значительные усилия на налаживании логистики и проведении ротаций на Купянском и Лиманском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському радіо" рассказал начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

Благодаря близости к границе РФ оккупанты имеют больше возможностей для переброски сил, техники и пополнения ресурсов. Особое внимание враг уделяет районам Лимана, Боровой и Купянска, используя оккупированные территории Луганщины для усиления своих позиций.

Оккупанты давят на украинский плацдарм, но несут потери

На левобережном направлении российские силы пытаются одновременно наступать с нескольких сторон, в частности активно действуют через район Песчаного в направлении Ковшаровки. Основная цель - создание постоянного давления на украинские позиции и затруднение логистики Сил обороны.

"Они пытаются оказывать давление с нескольких сторон одновременно. Приходится отбиваться. Конечно, там не очень просто, учитывая, что это – окруженный со всех сторон участок. У россиян есть возможность постоянно атаковать логистику, однако с нашей стороны можно опереться на город Купянск, тоже создавать им проблемы, в том числе с логистикой, и уничтожать личный состав напрямую", – рассказал военный.

В то же время, по словам Трегубова, отдельные направления остаются для РФ проблемными. В частности, на Великобурлукском направлении попытки наступления россиян регулярно терпят неудачу, а часть позиций украинским силам даже удалось восстановить.

"Это то направление, которое у них "не срастается". А так, в принципе, и на Лиманском они очень активные действия и предпринимают, но каждый раз просто разбиваются об украинскую оборону", - отметил спикер.