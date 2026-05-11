Росія активізувала ротацію та логістику на Куп’янському і Лиманському напрямках, - Трегубов

Російські війська останнім часом зосередили значні зусилля на налагодженні логістики та проведенні ротацій на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Громадському радіо розповів начальник управління комунікацій угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

Завдяки близькості до кордону РФ окупанти мають більше можливостей для перекидання сил, техніки та поповнення ресурсів. Особливу увагу ворог приділяє районам Лимана, Борової та Куп’янська, використовуючи окуповані території Луганщини для підсилення своїх позицій.

Окупанти тиснуть на український плацдарм, але зазнають втрат

На лівобережному напрямку російські сили намагаються одночасно наступати з кількох боків, зокрема активно діють через район Піщаного у напрямку Ківшарівки. Основна мета - створення постійного тиску на українські позиції та ускладнення логістики Сил оборони.

"Вони намагаються чинити тиск з кількох сторін одночасно. Доводиться відбивати. Звісно, там не дуже просто, за умов того, що так і є, - охоплений з усіх боків клаптик. Росіяни мають змогу постійно атакувати логістику, проте, з нашого боку, можна спертися на місто Куп’янськ, теж створювати їм проблеми, в тому числі з логістикою, і знищувати особовий склад безпосередньо", - розповів військовий.

Водночас, за словами Трегубова, окремі напрямки залишаються для РФ проблемними. Зокрема, на Великобурлуцькому напрямку спроби наступу росіян регулярно зазнають невдач, а частину позицій українським силам навіть вдалося відновити.

"Це той напрямок, який в них "не зростається". А так, в принципі, і на Лиманському вони дуже активні дії і чинять, але кожного разу просто розбиваються об українську оборону", - зазначив речник