Сирський обговорив із командуванням "Хартії" ситуацію на Південно-Слобожанському напрямку. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував у 2-му корпусі Національної гвардії України "Хартія", який веде оборонні дії на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це він написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"В ході робочої поїздки обговорили з командиром корпусу полковником Ігорем Оболєнським та командним складом поточну обстановку на підступах до Куп’янська, питання взаємодії з іншими підрозділами в районі відповідальності, їхні напрацювання та пропозиції щодо дій в умовах, які змінюються", - зазначив Головнокомандувач.

Які пріоритетні завдання?

Серед пріоритетних завдань:

ефективна протидія ворожим БпЛА,

логістика,

фортифікаційне обладнання та інженерні загородження,

підготовка особового складу,

ротації військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їх забезпечення, та найважливіше –

збереження життів наших воїнів.

"Вдячний військовослужбовцям "Хартії" за якісне виконання бойових завдань, за знищених російських окупантів та збережену територію України. Боротьба триває. Слава Україні!" - додав Сирський.

Раніше командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов писав, що наразі тисячі іноземців готові долучитися до української піхоти, проте державне фінансування їхнього трансферу досі перебуває на етапі узгодження.