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Десантники 77-й бригады уничтожили танк, артиллерию, "Шахеды" и пехоту оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО

Десантники 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины продолжают уничтожать противника на Купянском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ежедневная боевая работа украинских защитников включает ликвидацию живой силы врага, поражение техники, средств связи и разведки.

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Особое внимание подразделения уделяют вражеским ударным БПЛА типа "Шахед" во время массированных атак противника.

Разведка, FPV-дроны, артиллерия и смежные подразделения работают в тесном взаимодействии, не оставляя противнику возможности безнаказанно действовать на направлении.

В частности, на кадрах уничтожено:

  • автомобильную технику;
  • мототехнику;
  • укрытия врага;
  • антенны;
  • артиллерию;
  • танк;
  • БПЛА "Шахед";
  • российскую пехоту.

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Автор: 

армия РФ (23979) уничтожение (10561) артиллерия (803) ДШВ Десантно-штурмовые войска (506) дроны (7976) 77 ОАБ (66) Шахед (2423) Харьковская область (3086) Купянский район (788) Купянск (1017)
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