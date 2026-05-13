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Десантники 77-й бригады уничтожили танк, артиллерию, "Шахеды" и пехоту оккупантов на Купянском направлении. ВИДЕО
Десантники 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины продолжают уничтожать противника на Купянском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ежедневная боевая работа украинских защитников включает ликвидацию живой силы врага, поражение техники, средств связи и разведки.
Особое внимание подразделения уделяют вражеским ударным БПЛА типа "Шахед" во время массированных атак противника.
Разведка, FPV-дроны, артиллерия и смежные подразделения работают в тесном взаимодействии, не оставляя противнику возможности безнаказанно действовать на направлении.
В частности, на кадрах уничтожено:
- автомобильную технику;
- мототехнику;
- укрытия врага;
- антенны;
- артиллерию;
- танк;
- БПЛА "Шахед";
- российскую пехоту.
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