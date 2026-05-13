Оккупант спрятался в уничтоженной БМП, но был поджарен внутри техники дронами 66-й ОМБр. ВИДЕО

Пилоты 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго уничтожили оккупанта, который попытался спрятаться в разбитой российской БМП.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы обнаружили движение противника и направили ударные дроны для его ликвидации.

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Услышав в воздухе украинские БПЛА, рашист залез в ранее разбитую боевую машину, однако это его не спасло.

В результате 4 сбросов с беспилотника и поражения еще 2 FPV-дронами оккупант был поджарен внутри техники.

Также на последних кадрах видны тела ранее ликвидированных российских военных, которые остались после предыдущей боевой работы по технике противника.

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