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Окупант сховався у знищеній БМП, але був підсмажений всередині техніки дронами 66-ї ОМБр. ВIДЕО

Пілоти 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго ліквідували окупанта, який спробував заховатися у знищеній російській БМП.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори виявили рух противника та направили ударні дрони для його ліквідації.

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Почувши у повітрі українські БпЛА, рашист заліз у раніше розтрощену бойову машину, однак це його не врятувало.

У результаті 4 скидів із безпілотника та ураження ще 2 FPV-дронами окупант був підсмажений всередині техніки.

Також на останніх кадрах видно тіла раніше ліквідованих російських військових, які залишилися після попередньої бойової роботи по техніці противника.

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