Окупант сховався у знищеній БМП, але був підсмажений всередині техніки дронами 66-ї ОМБр. ВIДЕО
Пілоти 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго ліквідували окупанта, який спробував заховатися у знищеній російській БМП.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори виявили рух противника та направили ударні дрони для його ліквідації.
Почувши у повітрі українські БпЛА, рашист заліз у раніше розтрощену бойову машину, однак це його не врятувало.
У результаті 4 скидів із безпілотника та ураження ще 2 FPV-дронами окупант був підсмажений всередині техніки.
Також на останніх кадрах видно тіла раніше ліквідованих російських військових, які залишилися після попередньої бойової роботи по техніці противника.
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