Оператори СБС підрозділу "Фенікс" збили один із найдорожчих безпілотників РФ - "Мерлин-ВР". ВIДЕО
Оператори угруповання Сил безпілотних систем знищили рідкісний та один із найдорожчих російських безпілотників - "Мерлин-ВР" на східному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідувальний БпЛА уразили пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс".
Деталі про російський БпЛА "Мерлин-ВР"
"Мерлин-ВР" був представлений російським Науково-дослідним інститутом сучасних телекомунікаційних технологій у 2021 році та вважається доволі рідкісною ціллю.
За відкритими даними, вартість комплексу може перевищувати $300 тисяч.
Безпілотник призначений для ведення повітряної розвідки в автоматичному та напівавтоматичному режимах, а також для виявлення позицій, коригування вогню та спостереження за переміщенням сил і техніки.
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