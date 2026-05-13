Оператори СБС підрозділу "Фенікс" збили один із найдорожчих безпілотників РФ - "Мерлин-ВР". ВIДЕО

Оператори угруповання Сил безпілотних систем знищили рідкісний та один із найдорожчих російських безпілотників - "Мерлин-ВР" на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідувальний БпЛА уразили пілоти прикордонного підрозділу "Фенікс".

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Деталі про російський БпЛА "Мерлин-ВР"

"Мерлин-ВР" був представлений російським Науково-дослідним інститутом сучасних телекомунікаційних технологій у 2021 році та вважається доволі рідкісною ціллю.

За відкритими даними, вартість комплексу може перевищувати $300 тисяч.

Безпілотник призначений для ведення повітряної розвідки в автоматичному та напівавтоматичному режимах, а також для виявлення позицій, коригування вогню та спостереження за переміщенням сил і техніки.

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