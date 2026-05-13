Бійці 475-го полку "Code 9.2" розгромили роту морпіхів РФ та звільнили частину території на Гуляйпільскому напрямку. ВIДЕО

У Запорізькій області бійці 475-го полку "Code 9.2" завдали значних втрат підрозділам 40-ї бригади Тихоокеанського флоту ЗС РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за кілька днів травня українські військові практично повністю знищили роту російських морпіхів - у строю залишилися лише троє окупантів.

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Після втрат противник був змушений відступити, а Збройні сили України звільнили велику ділянку території на Гуляйпільському напрямку.

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