Бойцы 475-го полка "Code 9.2" разгромили роту морпехов РФ и освободили часть территории на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО
В Запорожской области бойцы 475-го полка "Code 9.2" нанесли значительные потери подразделениям 40-й бригады Тихоокеанского флота ВС РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, за несколько дней мая украинские военные практически полностью уничтожили роту российских морпехов — в строю остались лишь трое оккупантов.
После потерь противник был вынужден отступить, а Вооруженные силы Украинытосвободили большой участок территории на Гуляйпольском направлении.
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