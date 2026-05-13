В Запорожской области бойцы 475-го полка "Code 9.2" нанесли значительные потери подразделениям 40-й бригады Тихоокеанского флота ВС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за несколько дней мая украинские военные практически полностью уничтожили роту российских морпехов — в строю остались лишь трое оккупантов.

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После потерь противник был вынужден отступить, а Вооруженные силы Украинытосвободили большой участок территории на Гуляйпольском направлении.

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