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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Бои на Гуляйпольском направлении
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Бойцы 475-го полка "Code 9.2" разгромили роту морпехов РФ и освободили часть территории на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО

В Запорожской области бойцы 475-го полка "Code 9.2" нанесли значительные потери подразделениям 40-й бригады Тихоокеанского флота ВС РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за несколько дней мая украинские военные практически полностью уничтожили роту российских морпехов — в строю остались лишь трое оккупантов.

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После потерь противник был вынужден отступить, а Вооруженные силы Украинытосвободили большой участок территории на Гуляйпольском направлении.

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Автор: 

армия РФ (23979) Гуляйполе (247) штурм (669) уничтожение (10561) Запорожская область (4793) ВСУ (8301) дроны (7976) Пологовский район (448)
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Топ комментарии
+10
✊✊✊👍👍👍❤️👏👏👏👏👏Супер Герої 🇺🇦
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13.05.2026 18:20 Ответить
+8
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13.05.2026 18:34 Ответить
+4
09:58 - 10.25 просто шикардос.
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13.05.2026 18:35 Ответить

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