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Новости Видео Бои на Харьковском направлении
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Оккупанты на горящем танке Т-90М "Прорыв" тщетно пытаются уйти от украинских дронов. ВИДЕО

Украинские защитники продолжают превращать в металлолом "гордость" российского оборонпрома — танки Т-90М "Прорыв". Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры результативной работы операторов FPV-дронов подразделения "Northern Eagle" из состава 151-й отдельной механизированной бригады.

Событие развернулось на Харьковском направлении. Аэроразведчики обнаружили вражескую бронемашину, которую оккупанты пытались спрятать в укрытии. После серии точных попаданий дронов-камикадзе "аналоговный" танк загорелся. Экипаж завел горящую бронемашину и тщетно пытался вывести ее из зоны поражения дронов.

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Т-90М считается самым современным серийным танком армии РФ, однако мастерство украинских пилотов 151-й бригады в очередной раз доказало уязвимость этой техники перед массовым применением высокоточных беспилотных систем.

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Топ комментарии
+7
прорив до кобздона на концерт
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13.05.2026 11:11 Ответить
+7
А, як потужно виглядали на парадах!
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13.05.2026 12:20 Ответить
+6
Вже немає значення, кращий танк, чи не кращий, однаково тепер горять як Т-90, так й Абрамси. Їхня ера закінчилась.
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13.05.2026 13:38 Ответить

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