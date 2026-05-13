Оккупанты на горящем танке Т-90М "Прорыв" тщетно пытаются уйти от украинских дронов. ВИДЕО
Украинские защитники продолжают превращать в металлолом "гордость" российского оборонпрома — танки Т-90М "Прорыв". Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры результативной работы операторов FPV-дронов подразделения "Northern Eagle" из состава 151-й отдельной механизированной бригады.
Событие развернулось на Харьковском направлении. Аэроразведчики обнаружили вражескую бронемашину, которую оккупанты пытались спрятать в укрытии. После серии точных попаданий дронов-камикадзе "аналоговный" танк загорелся. Экипаж завел горящую бронемашину и тщетно пытался вывести ее из зоны поражения дронов.
Т-90М считается самым современным серийным танком армии РФ, однако мастерство украинских пилотов 151-й бригады в очередной раз доказало уязвимость этой техники перед массовым применением высокоточных беспилотных систем.
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