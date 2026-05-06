Ученый из РФ предлагает сбивать украинские дроны мушкетами: "У них калибр больше. На ближних дистанциях очень даже неплохо". ВИДЕО

Российская научная элита продолжает искать "асимметричные ответы" на технологическое превосходство украинских дронов на поле боя. Как сообщает Цензор.НЕТ, профессор РАН Николай Межевич выступил с предложением вооружить "вторую армию мира" антикварными мушкетами.

По мнению российского профессора, оружие позапрошлого века может стать эффективным средством борьбы с современными беспилотниками благодаря своим характеристикам.

"Между прочим, те мушкеты, которые стреляли дробью в XIX веке, у них калибр больше, да, они потяжелее, разумеется, но у них калибр больше. И именно для цели уничтожения БПЛА на совсем ближних дистанциях очень даже неплохо".

армия РФ (22719) курьез (3948) технологии (732) русский мир (649) дроны (7010) РЭБ (205)
+18
дайшь цар-пушку на красную на парад проти біндєровських дринчиків !

06.05.2026 16:45 Ответить
+12
Уже...
06.05.2026 16:43 Ответить
+11
у них навіть професори їхньої академії їхніх наук ******* на всю голову.
06.05.2026 16:45 Ответить
Раздать мушкеты гусарам !
06.05.2026 16:39 Ответить
У гусаров мушкетов не было, только пистоли. Раздать пистоли!).
06.05.2026 16:41 Ответить
Та нє, ми побачим беззубих, обисцяних Дрантаньянів
06.05.2026 17:08 Ответить
У гусар були мушкетони! Му шке то ни.
Це коротка зброя, фактично дробовик. На кінці ствола характерний раструб, щоб засипати дріб.
Так, пістолі також могли бути.
06.05.2026 21:55 Ответить
Мушкет - зброя важкої піхоти. Довжина ствола - до1,5 м. Вага - до 9 кг. Уяви собі кавалериста, з таким "дрючком", в руках, на коні...
06.05.2026 17:15 Ответить
Для нього потрібна підставка. Який мушкет на коні?😁😁😁
06.05.2026 18:09 Ответить
Так і я про це...Були "мушкетони". Калібр - як і у мушкета, але вага і довжина стволу - менші. Ними дійсно, озброювалися кавалеристи. Але не гусари, а кірасири (важка кавалерія). Мушкетони часто мали розширення на кінці ствола - для широкого осипу шротом, при пострілі. Дальність результативної стрільби не перевищувала 20-30 м. ( пародія на "мушкетон" - карикатура на мисливців з рушницями, з лійкоподібним розтрубом ствола).
06.05.2026 18:24 Ответить
Зі святом м. Ніжин.
06.05.2026 19:16 Ответить
Так мушкети ж однозарядні
06.05.2026 16:40 Ответить
Зв'язати до купи по 10 штук, встановити електрозапали замість кресала... Ви ж знаєте, кацапи страшні своєю імпровізацією!
06.05.2026 17:32 Ответить
Вони поставлять 10 рядів мушкетерів 🙂
06.05.2026 18:03 Ответить
О, пора знову ізоьрєтать мітральєзу )))
А потім мініган (гатлінг) а потім Пєтьку і пулємьот максім
06.05.2026 21:56 Ответить
Карамультук використовуйте. Або срарь-гармату, там калибр ого го.
06.05.2026 16:41 Ответить
А луками і стрілами ще краще: стріли після невдалих пострілів можна зібрати і використати повторно.
06.05.2026 16:41 Ответить
Уже...
06.05.2026 16:43 Ответить
В 14-му з арбалетами наші на сепарські блоки ходили. Під час "порошенківського перемир'я" і подальших "мінських" будували великі рогатки, заради сміху.
Але тут мова йде про те, що вони на серйознищ щах пропонують використовувати однозарядну через ствол зброю трьохсотрічної давнини. Як при царяхъ. Ну, удачі.
06.05.2026 16:46 Ответить
У американців були на пістонах. Теоретично вони трохи скорострільніші. Там замість порохової полиці курок/бойок лупив по капсулю ( пістону). Але все одно капсуль той треба міняти вручну перед пострілом.
Зараз , з другої 1/2 19 ст. капсуль є постійною частиною патрона
06.05.2026 22:00 Ответить
А пращі ще кращі
06.05.2026 16:41 Ответить
Можна з пращі - шоб мушкети у французів не відбирати
06.05.2026 16:41 Ответить
Бумерангом - шей вернеться - в лобешню
06.05.2026 17:03 Ответить
06.05.2026 17:27 Ответить
Бєзумний Макс воін чєкушкі
06.05.2026 22:01 Ответить
Мушкєтьори по коням. Боярській :" скріпіт пьотьортоє сєдло..."( Захарова)😸
06.05.2026 16:42 Ответить
у них навіть професори їхньої академії їхніх наук ******* на всю голову.
06.05.2026 16:45 Ответить
можна підпалити всі НПЗ одночасно і за димовою завісою українські дрони заблудяться
06.05.2026 16:46 Ответить
Дійсно еліта науки))
показали свій реальний рівень думки у випадку коли неможна зкопіювати з західних аналогів)
06.05.2026 16:47 Ответить
Про дробовики цей праффесор не чув?
06.05.2026 16:48 Ответить
побільше би таких професорів, узкіх учОних.. йаника-осємєнітєля ще запросіть...
06.05.2026 16:48 Ответить
У аркебуз еще больше был калибр. Дерзайте).
06.05.2026 16:48 Ответить
Не фантазуй... Все навпаки. У аркебузи калібр і заряд пороху, були меншими. Якщо з аркебузи стріляли з рук, то мушкет вимагав опори (сошки).
06.05.2026 18:11 Ответить
у нас дробові патрони до автомату роблять
06.05.2026 16:58 Ответить
ще є царь-пушка, можна ядрами херячити
06.05.2026 17:05 Ответить

Дослідники вважають, що в кращому разі то планувалось як великий дробовик/ картечниця . Або й зовсім не стріляла ніколи
06.05.2026 22:03 Ответить
як писав Дюма про мушкетерів:

"один за них ! і всі - за їхніх !"
06.05.2026 17:08 Ответить
Мюнхгаузен на ядрі верхи буде збивати.
06.05.2026 17:12 Ответить
Висуваю зустрічну пропозицію! Штиками колоти!
06.05.2026 17:17 Ответить
"утятниця"-ми нехай ще спробують ))
06.05.2026 17:19 Ответить
Можна і так. Засипаєш відро шутру і пуляєш по дрону.
06.05.2026 17:30 Ответить
06.05.2026 17:32 Ответить
Е,е... тихіше! ви- підараси, а не д'Артаньяни
06.05.2026 17:32 Ответить
06.05.2026 17:33 Ответить
Цей "проффессор" - ідіот... Мушкет, з довжиною ствола до 1,5 м, вагою до 9 кг, мав приблизно такий же калібр, як і ******* рушниця 12-10 калібру. Тобто, заряд шроту був близько 40 грамів. Дальність стрільби шротом з мушкета, була однаковою, з ******** мисливською рушницею. Питання - навіщо мінять "мерседес", на "тялєгу"? Бо "п'ятизарядка" -"магнум", молотить, за кілька секунд, П'ЯТЬМА зарядами, вагою до 50 гр., кожного, а мушкет треба заряджать вручну, кілька хвилин, ОДНИМ зарядом... І важить п"ятизарядка, не більше 4 кг...
06.05.2026 17:34 Ответить
06.05.2026 17:37 Ответить
Марк Солонін довів що дробовик набагато ефективніший за лазерну установку , яка важить сотні тонн і вартує мілліони доларів .
06.05.2026 17:39 Ответить
- Можна ще ефективніше збивати дрони мокрими штанами. -
-А де ж їх взяти ті мокрі штани в самий потрібний час , коли дрон уже над головою? -
- Коли побачиш дрон над своєю головою, штани зразу самі водночас помокріють! -
06.05.2026 17:43 Ответить
Он дурачек? Во первых мушкет туда просто не дострелит, во вторых его заряжать долго, а прицел там его как такового нет. Короче побольше бы им таких академиков с такими идеями.
06.05.2026 18:14 Ответить
В четвёртых, мушкет тупо не попадет в цель.
В пятых, просто нет такого количества работоспособных мушкетов, по большей части это реплики. Да и дорого выйдет.
06.05.2026 19:08 Ответить
Та всё правильно, монголов нанять с луками, пусть тоже сбивают! Они с конями своими прибудут, там чтоб только сена давать и все ото расходы. А жить будут в юртах своих. И своих же коней варить жрать будут! Только пусть этот вариант скинут с минсельхоза, там по коням конюхи ещё не перевились как спецы.
06.05.2026 18:40 Ответить
Раша на 90% це ж монголотатари, тому тільки "лукі і стрєли", осли в них вже є ,в "устави па тактікє запісани".
06.05.2026 18:40 Ответить
Який науковець-такі і його поради...
06.05.2026 18:55 Ответить
Мушкети не стріляють дробью, вони стріляють кулею. А картеччю стріляе мушкетон. Це раз.

Два. Жоден пороховий мушкет чи мушкетон не стріляє на далеку відстань. Особливо мушкетон, це взагалі зброя для морських абордажних команд.

І три. Точність. Мушкети мають сенс лише при залповій стрільбі. Точність в мушкетів ніяку взагалі і для прицільної стрільби він не придатний.
06.05.2026 19:06 Ответить
Ще один проФФесор!
06.05.2026 20:03 Ответить
06.05.2026 20:23 Ответить
Це справжнiй науковець! Мабуть праффесар чi академiк якiсь. Росiє треба бiльше таких вчених, сподiваюся наступного разу вiн требушети порадить.
06.05.2026 20:31 Ответить
пРАФФФЕСАРр............
06.05.2026 21:12 Ответить
Сподіваюсь, вже всі розуміють , що якби зелені ******** не розікрали за 7 років Україну на сотні мільярдів, то кацапи б думали не про наступи , а як захистити свої кордони. Оце бл навибирали ******** тупі.
06.05.2026 21:29 Ответить
Лаптями сбивайте, дебилы ля, у них калибр еще больше!
06.05.2026 22:59 Ответить
 
 