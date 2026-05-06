Ученый из РФ предлагает сбивать украинские дроны мушкетами: "У них калибр больше. На ближних дистанциях очень даже неплохо". ВИДЕО

Российская научная элита продолжает искать "асимметричные ответы" на технологическое превосходство украинских дронов на поле боя. Как сообщает Цензор.НЕТ, профессор РАН Николай Межевич выступил с предложением вооружить "вторую армию мира" антикварными мушкетами.

По мнению российского профессора, оружие позапрошлого века может стать эффективным средством борьбы с современными беспилотниками благодаря своим характеристикам.

"Между прочим, те мушкеты, которые стреляли дробью в XIX веке, у них калибр больше, да, они потяжелее, разумеется, но у них калибр больше. И именно для цели уничтожения БПЛА на совсем ближних дистанциях очень даже неплохо".

